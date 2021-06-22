Устранена уязвимость в межсетевом экране Fortinet FortiWeb, обнаруженная Positive Technologies

Fortinet исправила уязвимость в своем межсетевом экране FortiWeb, предназначенном для защиты веб-приложений от веб-атак, и поблагодарила эксперта Positive Technologies Андрея Медова, выявившего проблему. Fortinet занимает первое место по количеству проданных средств безопасности и обеспечивает защиту более 500 000 клиентов по всему миру.

Ошибка получила идентификатор CVE-2021-22123 и оценку 7,4 по шкале CVSSv3, что соответствует высокому уровню опасности.

«Уязвимость внедрения команд в интерфейсе управления FortiWeb может позволить удаленному злоумышленнику, прошедшему проверку подлинности, выполнять произвольные команды в системе через страницу конфигурации сервера SAML , — объясняет Андрей Медов. — Выполнение команд с максимальными привилегиями приведет к получению атакующим полного контроля над сервером. Если же в результате неправильной настройки интерфейс администрирования межсетевого экрана окажется доступен в интернете, а сам продукт не будет обновлен до последних версий, то комбинация CVE-2021-22123 и обнаруженной нами ранее ошибки CVE-2020-29015 может позволить атакующему проникнуть во внутреннюю сеть».

Для устранения уязвимости нужно обновить FortiWeb 6.3.7 (и ниже), 6.2.3 (и ниже), 6.1.x, 6.0.x, 5.9.x до версий 6.3.8 или 6.2.4 (в зависимости от используемой редакции продукта).

В феврале 2021 года Fortinet закрыла четыре уязвимости в FortiWeb, выявленные Андреем Медовым.

Автоматизировать обнаружение и приоритизацию подобных уязвимостей позволяют системы управления уязвимостями, такие как MaxPatrol VM. Выявить признаки проникновения (например, в случае невозможности установки обновления) помогут системы класса SIEM (в частности, MaxPatrol SIEM), которые позволяют выявить подозрительное поведение на сервере, зарегистрировать инцидент и своевременно остановить продвижение злоумышленников внутри корпоративной сети.