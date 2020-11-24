Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений

Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений. Сервис защиты веб-приложений построен на базе Web Application Firewall (WAF) FortiWeb. В новом сервисе его дополнили решения для комплексной защиты сайтов: регулярная проверка сайта сканером Qualys на наличие уязвимостей; Qrator.Ingress для фильтрации трафика и защиты инфраструктуры от DDoS-атак; ELK для сбора статистики, визуализации и анализа данных.

Перед подключением к сервису сайт клиента анализируется на уязвимости с помощью сканера Qualys. Специалисты DataLine определяют меры защиты совместно с клиентом и настраивают WAF с учетом найденных уязвимостей.

В дальнейшем инженеры центра киберзащиты Dataline оказывают расширенную поддержку: настраивают индивидуальные политики безопасности, мониторят работу WAF и активность на сайтах, оперативно меняют политики по согласованию с клиентом. Клиент видит статистику по решению на дашбордах в ELK.

Сервис помогает выполнить требования к WAF по стандарту PCI DSS для компаний, которые работают с платежной информацией клиентов. Сам сервис также имеет сертификацию по PCI DSS.

Детальный SLA гарантирует круглосуточную техническую поддержку, доступность сервиса 99,982% и финансовую ответственность провайдера за нарушение.