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Новоселов Вячеслав

СОБЫТИЯ


29.10.2026 В Тюменской области внедрили SkyDNS для защиты компьютеров органов власти 1
15.11.2024 Вячеслав Новоселов, SkyDNS: DNS как иммунная система: защищает от угроз еще до того, как проблема становится видимой 1
24.03.2020 «Эвотор» и Datadarvin автоматизировали сервис гиперлокальной рекламы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Новоселов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Evotor 235 1
SkyDNS - СкайДНС 48 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 1
DataDarvin - ДатаДарвин 3 1
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 34 1
Yandex - Яндекс 9446 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 2
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 470 1
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 22 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 226 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5192 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5961 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6760 1
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 83 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 658 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6493 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5464 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12007 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 976 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14534 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 1006 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8071 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6758 1
BGP Anycast 10 1
Оповещение и уведомление - Notification 6229 1
MarTech - Wi-Fi-маркетинг - WiFi-маркетинг 3 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 814 1
Кибербезопасность - DNS rebinding - форма компьютерной атаки на веб-сервисы 19 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет, Ботсеть - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1475 1
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 61 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2774 1
Set it and Forget it - Установил и забыл 19 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 307 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3380 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4246 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8565 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 151 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1736 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2585 1
Fortinet - FortiWeb Web Application Firewall 25 1
Google VirusTotal 110 1
Cloudflare DNS Security - Cloudflare Global Network 4 1
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 36 1
Cisco Umbrella 13 1
Google Android 15411 1
Apple iOS 8678 1
Linux OS 11724 1
Apple macOS 2486 1
Microsoft Windows 17075 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1673 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1038 1
Оганесян Игорь 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 3
Россия - УФО - Тюменская область 1402 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4069 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6765 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1677 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1145 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
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