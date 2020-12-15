Больше 70% компаний в 2020 г. столкнулись с атаками на конечные точки и ИВ-устройства

Переход на дистанционную работу открыл новые ворота для проникновения киберпреступников в периметры организаций. Аналитики полагают, что ключевыми проблемами для бизнеса становятся вредоносное ПО, небезопасные сети и удаленный доступ.

На фоне пандемии хакеры атакуют ИВ-устройства и конечные точки

Продолжающаяся глобальная пандемия коронавируса, которая привела к массовому переходу большинства организаций мира в дистанционные форматы работы и более широкому использованию гибридных ИТ-систем, стала причиной усложнения и увеличения числа ИБ-рисков. Согласно данным аналитиков из Cybersecurity Insiders, в 2020 г. В 72% организаций отметили увеличение количества инцидентов, связанных с безопасностью конечных точек и устройств интернета вещей (ИВ).

Еще 56% респондентов при этом ожидают, что их организация, вероятно, будет скомпрометирована из-за таких атак в следующие 12 месяцев. В исследовании, проведенном при поддержке Pulse Secure, приняли участие 325 человек, принимающих решения в области ИТ и кибербезопасности в США. Они представили самые разнообразные сферы — от финансовых услуг и здравоохранения до энергетики и госсектора.

Переход на дистанционную работу открыл новые ворота для проникновения киберпреступников в периметры организаций. Фото: ru.depositphotos.com

«Результаты исследования дают понять, что проблема обеспечения безопасности интернета вещей и конечных точек стала куда более серьезной из-за того, что сотрудники многих организаций были вынуждены работать удаленно, — комментирует полученные данные Скотт Гордон (Scott Gordon), директор по маркетингу Pulse Secure. — Угроза реальна, и она растет. Тем не менее, положительным моментом является то, что организации инвестируют в ключевые ИБ-инициативы, а также проверяют состояние устройств удаленного доступа и систем контроля доступа к сети для решения некоторых из этих проблем».

Компании расплачиваются простоем систем и снижением производительности

Участники опроса выделили еще три ключевые проблемы, с которыми они сталкивались в 2020 г. Среди них оказались вредоносное ПО (78%), проблемы с обеспечением безопасности сетей и удаленным доступом (61%) и скомпрометированными учетными данными (58%). В качестве способов решения указанных проблем ИТ-специалисты называли внедрение решений, которые повышают безопасность устройств (41% опрошенных), усовершенствование проверки состояния своих устройств удаленного доступа (35%) и улучшение возможностей по идентификации и мониторингу ИВ-устройств (22%).

Для тех, кто стал жертвой проблем с безопасностью конечных точек или интернета вещей, наиболее значительным негативным последствием стало снижение производительности пользователей (55%) и ИТ (45%), за которыми последовал простой системы (42%).

«Разнообразие пользователей, устройств, сетей и угроз продолжает расти по мере того, как предприятия используют преимущества большей мобильности рабочей силы, гибкости рабочего места и возможностей облачных вычислений. Организациям необходимо не только обеспечивать безопасность конечных точек и соблюдать политику использования, но и управлять соответствующим доступом к устройствам интернета вещей. Новые элементы управления безопасностью Zero Trust могут усилить динамическое обнаружение, проверку, отслеживание, исправление и контроль доступа устройств», — уверен Хольгер Шульце (Holger Schulze), генеральный директор и основатель Cybersecurity Insiders.

«Действительно, в том числе и устройства интернета вещей оказались целями постоянно увеличивающегося числа кибератак. В связи с этим дополнительные меры предосторожности должны приниматься не только ИТ-специалистами и службами безопасности, но и всей организацией. Обучение пользователей, которое знакомит сотрудников с кибер-гигиеной, следует считать обязательным. Кроме того, сейчас организациям самое время пересмотреть свои инвестиции в технологии безопасности. Безопасные шлюзы электронной почты и решения для контроля доступа должны обеспечивать уровень защиты, необходимый для меняющегося ландшафта угроз. Cистемы предотвращения вторжений добавляют еще один уровень защиты, экранируя устройства интернета вещей, которые сложно защитить напрямую», — говорит Михаил Родионов, региональный директор Fortinet в России и странах СНГ.