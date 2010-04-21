Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Farimex Фэримекс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 30, упоминаний - 41
Farimex и организации, системы, технологии, персоны:
|Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 8
|Фридман Михаил 146 4
|Кочетков Владислав 248 3
|Богатов Антон 79 2
|Бабаев Кирилл 56 2
|Макаренко Виктор 14 2
|Фридман Дмитрий 2 2
|Norvik Harald - Норвик Гаральд 4 2
|Резникович Алексей 60 2
|Муранов Александр 1 1
|Косогов Андрей 33 1
|Сазонов Сергей 4 1
|Чёрный Дмитрий 1 1
|Иванова-Галицина Анна 16 1
|Копылова Светлана 1 1
|Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 1
|Горбунов Антон 3 1
|Moe Trond - Моэ Тронд 5 1
|Путин Владимир 3454 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Афанасьев Дмитрий 22 1
|Авен Петр 67 1
|Сечин Игорь 37 1
|Изосимов Александр 192 1
|Ничипоренко Алексей 30 1
|Морошкин Александр 118 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.