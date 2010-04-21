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Farimex Фэримекс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.04.2010 VimpelCom объявил об успешном завершении предложения о приобретении акций и АДР «ВымпелКома» 1
19.04.2010 Пятилетняя война акционеров «Билайна» закончилась 1
16.04.2010 «Фэримекс» отозвала свой иск против «Теленор» 2
25.12.2009 Грозит ли крах российскому телекому 1
30.09.2009 Рассмотрение кассационной жалобы «Теленор» к «Фэримекс» перенесено на 24 марта 2
19.06.2009 Иностранцев боятся лишить доли в «Билайне» 1
19.06.2009 Акции «ВымпелКома», принадлежащие Telenor, выставляются на продажу 1
10.06.2009 Суд отложил рассмотрение жалобы «Теленор» к «Фэримекс» 1
09.06.2009 «Билайн» уходит с молотка 1
04.06.2009 Суд отказал «Теленор» в приостановлении исполнительного производства по иску «Фэримекс» 1
28.05.2009 Суд отложил рассмотрение жалобы «Теленор» к «Фэримекс» 2
20.05.2009 Путин не защитил акции «Билайна» 1
18.05.2009 «Фэримекс» начала расследование против Telenor в Украине 3
28.04.2009 Суд не удовлетворил жалобу «Теленор» к «Фэримекс» 2
13.04.2009 Telenor не заплатил «Вымпелкому» $1,73 млрд 1
09.04.2009 Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление «Теленор» по делу «Фэримекс» 3
06.04.2009 Telenor: исковые требования по делу «Фэримекс» абсолютно необоснованны 2
16.03.2009 Акции: ИКТ взлетел перед падением 1
12.03.2009 Активы «Билайна» отбирают и делят 1
12.03.2009 Суд арестовал акции «ВымпелКома», принадлежащие Telenor 1
05.03.2009 Telenor подал кассационную жалобу по делу «Фэримекс» 2
24.02.2009 Telenor продолжит защиту своих инвестиций в «Вымпелком» 2
14.11.2008 Акционеры «Билайн» выясняют, кто из них шпион 1
13.11.2008 Telenor: письмо компании Altimo абсолютно безосновательно и абсурдно 1
29.10.2008 С акций "Билайна" снят арест 1
28.10.2008 Суд арестовал акции «Билайна» 1
27.10.2008 Акции "Билайн" арестованы 1
18.08.2008 Конфликт акционеров подарил «Билайну» $2,8 млрд 1
24.06.2008 Акционера "Билайна" атаковал брат владельца "Альфа-групп" 1

Публикаций - 30, упоминаний - 41

Farimex и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 30
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 17
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 13
Киевстар - Kyivstar 569 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
МегаФон 10742 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Сторм 57 1
Ростелеком 10948 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
HTC Corporation 1512 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Укртелеком - Ukrtelecom 244 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 1
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 1
MTN Group 37 1
Питерская группа связистов 441 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Альфа-Групп 745 8
Farimex Products 11 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Eco Telecom 16 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры - Адвокатское бюро 1 1
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 12 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
FGI Wireless 13 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 2
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 61 1
Районные суды РФ 196 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Международный арбитраж 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
ШПД - NBN - NextGeneration Broadband Network - Сеть ШПД будущего поколения 20 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 1
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 1
Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 8
Фридман Михаил 146 4
Кочетков Владислав 248 3
Богатов Антон 79 2
Бабаев Кирилл 56 2
Макаренко Виктор 14 2
Фридман Дмитрий 2 2
Norvik Harald - Норвик Гаральд 4 2
Резникович Алексей 60 2
Муранов Александр 1 1
Косогов Андрей 33 1
Сазонов Сергей 4 1
Чёрный Дмитрий 1 1
Иванова-Галицина Анна 16 1
Копылова Светлана 1 1
Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 1
Горбунов Антон 3 1
Moe Trond - Моэ Тронд 5 1
Путин Владимир 3454 1
Щеголев Игорь 699 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Афанасьев Дмитрий 22 1
Авен Петр 67 1
Сечин Игорь 37 1
Изосимов Александр 192 1
Ничипоренко Алексей 30 1
Морошкин Александр 118 1
Украина 7928 22
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 19
Норвегия - Королевство 1858 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Великобритания - Виргинские Острова 245 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 6
Европа Восточная 3138 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 5
Европа 24964 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Швейцария - Женева 332 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Темрюкский район - Темрюк 42 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5870 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Франция - Французская Республика 8177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Малайзия 922 1
Кипр - Республика 636 1
Таиланд - Королевство 926 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 19
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U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 4
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 61 4
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
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Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
РИА Новости 1033 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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