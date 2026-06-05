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Сазонов Сергей

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Для контроля качества чипов в России создан собственный лазерный комплекс 2
28.09.2022 ИТ-разработка высоконагруженных сервисов: ГК ОТР приглашает на онлайн-митап 1
21.09.2011 Черные дыры прячутся в космической пыли 1
19.06.2009 Иностранцев боятся лишить доли в «Билайне» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Сазонов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 227 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 761 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 57 1
Киевстар - Kyivstar 568 1
ОТР ГК - ОТР 2000 226 1
Telegram Group 2847 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9413 1
VK - Mail.ru Group 3582 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1687 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 443 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 1
Farimex - Фэримекс 30 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 474 1
Альфа-Групп 744 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 143 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 612 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5376 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1143 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10204 2
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 120 1
BaaS - Backend as a service 152 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7417 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8634 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23928 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3374 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2542 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7349 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1963 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4701 1
OTR - Off-the-Record Messaging - Криптографический протокол для систем мгновенного обмена сообщениями 10 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3612 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 421 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11976 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6387 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1548 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 517 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2326 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8500 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35427 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 740 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 247 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7541 1
FreePik 1756 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5527 1
Oracle Java - язык программирования 3428 1
Кочетков Владислав 248 1
Наякшин Сергей 2 1
Бойко Алексей 131 1
Суняев Рашид 1 1
Усанов Алексей 7 1
Афонин Максим 1 1
Соломенников Никита 1 1
Ермаков Евгений 4 1
Куценко Виталий 1 1
Копылова Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Норвегия - Королевство 1850 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 1
Франция - Французская Республика 8099 1
Нидерланды 3704 1
Украина 7895 1
Солнечная система - Solar system 2560 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21227 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3803 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1739 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 1
Энергетика - Energy - Energetically 5743 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 831 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8120 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4768 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 58 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6636 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 1
Ведомости 1412 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
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