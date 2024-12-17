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Угорелов Андрей



17.12.2024 Система управления N3view компании N3Com включена в реестр российского ПО 1
12.11.2024 N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN 1
21.02.2024 N3COM представляет обновленную линейку маршрутизаторов агрегации для мобильных операторов. 1
24.10.2023 N3com и «АМТ-груп» подписали соглашение о партнерстве 1
17.05.2023 Решения N3COM будут представлены в продуктовом портфолио крупнейшего ИТ-дистрибьютора OCS 1
10.06.2019 «Раском» увеличил пропускную способность сети на участке Санкт-Петербург - Стокгольм 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Угорелов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

N3COM 13 4
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Раском - Rascom 47 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 3
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 125 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 717 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Carrier Ethernet - Ethernet операторского класса 34 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 66 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 136 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 319 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
VPN - EVPN - Ethernet Virtual Private Network - EVPN-VXLAN - Ethernet VPN-Ethernet Virtual Extensible LAN 13 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 176 1
N3COM - N3VIEW 7 3
Ciena WaveServer 4 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 66 1
Linux OS 9937 1
Молчанов Борис 11 1
Ганза Денис 4 1
Климовский Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Швеция - Стокгольм 389 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Казахстан - Республика 5526 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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