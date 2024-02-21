N3COM представляет обновленную линейку маршрутизаторов агрегации для мобильных операторов.

Компания N3COM представляет обновленную серию IP/MPLS маршрутизаторов MAR4200 и MAR4300 для построения мультисервисных сетей мобильных операторов связи 4 и 5 поколения.

Модель MAR4200-24X4X c 28 портами 10GE SFP+ ориентирована на подключения базовых станций сотовой связи и одновременное предоставление сервисов для бизнес-клиентов на скоростях 10 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители N3COM.

Модель MAR4300-24V4C c 24 портами 25GE SFP28 и четырьмя портами 100GE нацелена на полное раскрытие возможностей сетей 5G по высокоскоростному доступу абонентов к ресурсам сети мобильного оператора и одновременно выводит базовую скорость подключения бизнес-клиентов к сервисам L2/L3VPN до 25 ГБ/с. Это позволит абонентам получать услуги на более высоких скоростях, сохраняя при этом прежний уровень абонентской платы.

За счет увеличения количества портов 100GE до четырех данное устройство может работать в любых топологиях: кольцевой, иерархической или смешанной и выполнять роль как оборудования доступа, так и агрегации.

С поддержкой широкого спектра протоколов синхронизации, включая SyncE, IEEE 1588v2 BC/TC, NTP, операторы связи могут не беспокоиться за качество сети, получая надежный источник синхронизации по оптическим каналам связи.

Обновленное программное обеспечение поддерживает полный спектр современных протоколов для сетей MPLS, таких как: SR, SRv6 и EVPN. Вместе с поддержкой классических сервисов VPLS и IP VPN и технологией seamless mpls на основе BGP-LU обеспечивается практически безграничная возможность масштабирования сети с сохранением сквозного контроля за предоставляемыми клиентскими сервисами.

Благодаря использованию в протоколе RSVP-TE AutoFRR bypass туннелей, автоматическое построение вторичного пути для LSP без пересечения с основным, а также технология auto-bandwidth rsvp-te упрощают администрирование сети. Что делает сеть более предсказуемой и автоматически перенаправляет часть трафика по обходным маршрутам в случае локальных перегрузок на каналах.

С этими устройствами можно настраивать, управлять и контролировать сеть благодаря стандартным моделям связи Carrier Ethernet и поддержке средств диагностики OAM и SLA.

С помощью MAR4200/MAR4300 можно передавать множество сервисов, включая Internet, VoIP, IPTV, видеонаблюдение, L2 и L3 VPN и др. Эти устройства интегрируются в разнообразные сетевые инфраструктуры, обеспечивая стабильность и надежность сетевых операций.

Данные решения предназначены также для построения технологических сетей транспортных и энергических компаний и сетей Private LTE.

Все сети, построенные на базе оборудования N3COM, могут управляться из единой системы управления N3VIEW на основе графического интерфейса с широким набором функций.

«Операторы связи, использующие сетевое оборудование для построения мобильных сетей нового поколения, сталкиваются с дефицитом решений и все большими проблемами в связи с необходимостью своевременной модернизации инфраструктуры. В этих условиях рынку необходимы такие новые решения, которые смогут удовлетворить потребности заказчиков при решении задач сегодня и имеют потенциал развития для решения задач в будущем, - сказал Андрей Угорелов, заместитель генерального директора N3COM. - Поэтому мы предлагаем использовать наши обновленные модели маршрутизаторов, которые смогут работать в мобильных сетях четвертого и пятого поколений. Хотелось бы подчеркнуть, что именно наши инженеры достигли успеха в области оптимизации себестоимости, и мы рады предложить действительно недорогое решение, обеспечивающее надежную сетевую инфраструктуру».

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Компания N3COM – российский бренд сетевого телекоммуникационного оборудования операторского класса. Продуктовые линейки компании представлены решениями IP MPLS, MPLS-TP, GPON, оптическими решения DWDM, SDH, а также системой сетевого мониторинга и управления N3VIEW. Основными клиентами N3COM являются операторы связи, крупные промышленные предприятия, корпоративные клиенты, ЦОДы, государственные и муниципальные службы. Продукция N3COM разрабатывается на компонентной базе и ПО, произведенными в России или дружественных странах.