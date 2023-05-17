Решения N3COM будут представлены в продуктовом портфолио крупнейшего ИТ-дистрибьютора OCS

Компания N3COM, производитель сетевого телекоммуникационного оборудования операторского класса, объявляет о начале сотрудничества с OCS Distribution — федеральным ИТ-дистрибьюторов. Об этом CNews сообщили представители N3COM.

Компания OCS Distribution выбрала N3COM в качестве партнера, который поможет усилить присутствие на рынке сетевого оборудования, предоставляя решения «под ключ» – от проектирования, дизайна и поставки до интеграции и технического обслуживания.

Продуктовое предложение N3COM направлено на партнеров, занимающихся проектированием и построением магистральных и городских линий связи на базе оборудования DWDM/OTN и региональных сетей IP/MPLS, организацией сетей на критической инфраструктуре с контролем прохождения трафика с использованием промышленных коммутаторов, а также сетей ШПД на основе технологии GPON и коммутаторов Ethernet.

«Компания N3COM предлагает широкий спектр сетевых решений для операторов, крупных корпоративных клиентов и технологических компаний. Наше оборудование производится на заводах в Китае с использованием электронных компонентов, не попадающих под ограничения к ввозу на территорию Российской Федерации. Таким образом, мы предлагаем заказчикам доступную альтернативу сетевого оборудования мировых производителей. Мы уверены, что актуальность и востребованность продукции N3COM заказчиками в совокупности с компетенциями компании OCS станут основой для долгосрочных взаимовыгодных отношений с партнерским каналом дистрибутора», - сказал Андрей Угорелов, заместитель генерального директора N3COM.

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Компания N3COM – производитель сетевого телекоммуникационного оборудования операторского класса. Продуктовые линейки компании представлены решениями IP MPLS, MPLS-TP, GPON, оптическими решения DWDM, коммутаторами для промышленного применения и сетей ШПД, а также системой сетевого мониторинга и управления N3VIEW. Основными клиентами N3COM являются операторы связи, крупные промышленные предприятия, корпоративные клиенты, ЦОДы, государственные и муниципальные службы. Миссией компании является обеспечение российского телекоммуникационного рынка высокотехнологичными решениями.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области проектирования и внедрения ИТ-проектов, финансов, производства, логистики, маркетинга. В Москве создана производственная площадка площадью 1500 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 23 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7200 компаний России.