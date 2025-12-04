Разделы

Backhaul Транспортная сеть связи Virtualized Backhaul Виртуализация транспортной сети


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


04.12.2025 В планах Sitronics Group модернизировать более 700 узлов сети Mobile Backhaul в 2026 году 1
27.03.2024 «МегаФон» успешно внедрил на сети российское транспортное оборудование 1
11.01.2022 Диапазон mmWave: секрет реализации потенциала 5G 1
27.12.2021 «Крок» - партнер года Cisco по решениям IoT 1
16.03.2021 TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала RE550. Цена. Фото 1
13.01.2021 ZTE выиграла тендер на поставку IPBH-оборудования для транспортной сети «Мегафона» 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 1
25.10.2019 Nokia представила семейство сетевых пакетных коммутаторов для 5G Cloud RAN 1
19.06.2019 В российских сетях 5G вместо телеком-оборудования поставят сервера 2
28.05.2019 Zyxel начала российские продажи WiFi Mesh системы Multy Plus 1
21.02.2019 Nokia представила транспортные решения Anyhaul для сетей 5G 1
06.09.2018 Ericsson усиливает портфель транспортных решений для сетей 5G 1
02.11.2017 Как власти помогут строить сети 5G в России 2
26.09.2017 Huawei присоединилась к консорциуму 5G-MoNArch 1
24.03.2017 Прибыль ZTE за 2016 год повысилась до 101,2 млрд юаней 1
02.03.2017 ZTE представила транспортное решение IP+Optical 5G Flexhaul 1
07.10.2015 Infinera представила новые решения для растущего рынка городских сетей на платформах 100G 1
20.08.2015 Transmode согласна продаться Infinera 1
04.08.2015 Teoco и «Cтарт» расширяют сотрудничество по планированию и оптимизации сети в России и странах СНГ 1
16.07.2014 Александр Гольцов - Растет интерес к средствам анализа поведения абонента 1
31.01.2014 К концу 2017 г. мировые доходы от мобильной передачи данных достигнут $200 млрд 1
04.09.2013 К концу 2015 г. ежегодные инвестиции российских операторов в распределительные транспортные сети вырастут до 7 млрд руб. 1
29.01.2013 К 2015 г. на долю WiMAX придется только около 1% рынка мобильного ШПД 1
17.08.2012 Россия: общая протяженность построенных сетей связи в 2011 г. превысила 79 тыс. км 1
17.08.2012 China Mobile выбрала решение GPON FTTW от Huawei для сетей WLAN Mobile Backhaul 1
28.12.2011 Определены победители чемпионата "Умная связь" 1
28.03.2011 Intracom Telecom поставит МТС оборудование для модернизации сети 3G 1
13.10.2009 Allied Telesis представила новую линейку сетевых карт Fiber Fast Ethernet PCI-e с портами PoE 1
26.06.2007 «Вераз» упростит переход интеллектуальных сетей телефонной связи ТФОП к IP 1
12.02.2007 Ericsson представил самую маленькую базовую станцию 1
07.06.2006 "Скай Линк" установит самую компактную базовую станцию Lucent для CDMA450 1
05.06.2006 Cisco IP RAN Optimization сокращает объем мобильного транспорта на 50% 1

Backhaul и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9892 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 4
ZTE Corporation 772 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 3
Huawei 4221 3
Infinera 36 2
Infinera Transmode 5 2
Tellabs 65 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Ростелеком 10306 2
Cisco Systems 5222 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 699 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 2
China Mobile 420 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 2
HPE - Juniper Networks 438 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 224 1
Программные технологии 86 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 56 1
ZyXEL Smart Living SBU 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
СМУР 2 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 63 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Clearwire 41 1
Тюменьэлектросвязь 1 1
Teoco - TTI Telecom 20 1
АлтайТелефонСтрой 1 1
U.S. Cellular 16 1
ИНФРА Инжиниринг 16 1
Телеком-С МТУ - Монтажно-технологическое управление 1 1
Юг-Ком-Строй МТУ - Монтажно-технологическое управление 1 1
Связьстрой-6 Трест 5 1
Энергостройоптик 2 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Live Nation 3 1
101Hotels.com 456 1
UDR Inc 9 1
SoftBank Group 270 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 12
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 9
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 502 9
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 7
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 82 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 7
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 716 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 6
Small Cell - Малые соты - маломощные узлы сотового радиодоступа 66 5
Backhaul - MBH - Mobile Backhaul - распределительные транспортные сети 16 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 5
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 4
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 230 4
Cloud RAN - Архитектура мобильной сети 15 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 4
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 3
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 10
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
Yota LTE/4G-сеть 22 1
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 9 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
Infinera DTN 13 1
МегаФон 5G-сеть 2 1
ZTE Pre5G 11 1
МТС 3G-сеть 121 1
Nokia Alcatel-Lucent CDMA 6 1
Nokia Alcatel-Lucent Ethernet Router RS 2 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
Huawei SingleFAN 1 1
Huawei FTTW 1 1
Huawei 5G-MoNArch 1 1
Cisco ONS SONET MSPP - Synchronous Digital Hierarchy - Multiservice Provisioning Platform 11 1
TP-Link RE 2 1
PTC Intralink 5 1
Cisco Mobile Wireless Edge Router 1 1
Intracom Telecom - OmniBAS 4 1
Nokia IXR - Interconnect Router 7 1
Nokia 5G Future X 2 1
Nokia 1830 Versatile WDM Module - Nokia 1830 VWM 2 1
Nokia Wavence 2 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 1
Zyxel AiShield 2 1
Zyxel Multy Mesh Wi-Fi - машрутизатор 7 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Microsoft Windows 16327 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
TP-Link Tether 50 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 1
Cisco IoT 3 1
Qualcomm Snapdragon 5G RAN - Qualcomm mmWave 5G NR 18 1
Ericsson Router 1 1
Schmitt Andrew - Шмитт Эндрю 3 2
Fallon Tom - Фэллон Том 8 2
Bucci Sam - Буччи Сэм 4 1
Погосян Тигран 26 1
Шишикин Иван 1 1
Дружбин Дмитрий 1 1
Мишина Наталья 4 1
Гостюнин Юрий 1 1
Скупченко Александр 2 1
Стрижонок Евгений 2 1
Рубан Егор 1 1
Сгибнев Михаил 1 1
Лосев Владимир 2 1
Савастьянов Владимир 1 1
Севостьянов Владимир 1 1
Антулинакис Атанасиос 1 1
Яминский Федор 2 1
Криштофович Андрей 6 1
Hong Zhou - Хун Чжоу 3 1
Parkinson Ken - Паркинсон Кен 1 1
Luhao Tang - Лухао Тан 2 1
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 1
Yu Jimmy - Ю Джимми 1 1
Путин Владимир 3349 1
Гольцов Александр 82 1
Su Bill - Су Билл 5 1
Тихонов Алексей 16 1
Ушацкий Андрей 105 1
Adams Heidi - Адамс Хейди 1 1
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 5
Европа 24634 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
Южная Корея - Республика 6858 3
Япония 13547 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 2
Индия - Bharat 5697 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 1
Китай - Шаньдун 29 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Швеция - Королевство 3715 1
Северная Македония - Республика 100 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 1
Таиланд - Королевство 866 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Китай - Тайвань 4136 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Испания - Королевство 3760 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 228 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 552 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Философия - Philosophy 501 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
Экономический эффект 1219 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 86 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Dell'Oro Group 66 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Strategy Analytics 284 1
Juniper Research 551 1
Frost & Sullivan 203 1
GSMA Intelligence 11 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
Broadband World Forum 6 1
Taiwan Excellence Awards 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
