Индексная книга (каталог) CNews*
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МегаФон 5G-сеть
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.09.2026
|Вьетнам обошел Таиланд по популярности у российских туристов 1
|13.01.2021
|ZTE выиграла тендер на поставку IPBH-оборудования для транспортной сети «Мегафона» 1
|24.09.2015
|LTE становится драйвером выручки и генератором проблем 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
МегаФон 5G-сеть и организации, системы, технологии, персоны:
|GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
|Gartner - Гартнер 3678 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1090 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.