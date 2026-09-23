Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

МегаФон 5G-сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.09.2026 Вьетнам обошел Таиланд по популярности у российских туристов 1
13.01.2021 ZTE выиграла тендер на поставку IPBH-оборудования для транспортной сети «Мегафона» 1
24.09.2015 LTE становится драйвером выручки и генератором проблем 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

МегаФон 5G-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11050 3
ZTE Corporation - ZTE Россия - ЗТИ-Связьтехнологии 8 1
Ростелеком 11091 1
Huawei 4738 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
ZTE Corporation 803 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 834 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10827 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 446 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 737 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5039 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 224 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9879 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1822 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2657 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 299 1
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 85 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6940 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4637 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 366 1
Backhaul - Транспортная сеть связи - Virtualized Backhaul - Виртуализация транспортной сети 32 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 934 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Погосян Тигран 26 1
Рудских Дмитрий 40 1
Luhao Tang - Лухао Тан 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 2
Казахстан - Республика 6154 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1482 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3538 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1284 1
Азия - Азиатский регион 5969 1
Армения - Республика 2483 1
Беларусь - Белоруссия 6387 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 820 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1496 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1837 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Франция - Французская Республика 8218 1
Бразилия - Федеративная Республика 2538 1
Турция - Турецкая республика 2658 1
Испания - Королевство 3858 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2355 1
Саудовская Аравия - Королевство 676 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1731 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1795 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1857 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 689 1
Грузия 1343 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1128 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1168 1
Россия - УФО - Челябинская область 1539 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1438 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 783 1
Таиланд - Королевство 945 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1089 1
Монголия 389 1
Египет - Арабская Республика 1114 1
Китай - Шанхай 842 1
Китай - Пекин - Beijing 1112 1
Марокко - Королевство 230 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7777 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6921 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 992 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5706 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5572 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
Gartner - Гартнер 3678 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1090 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще