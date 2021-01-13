ZTE выиграла тендер на поставку IPBH-оборудования для транспортной сети «Мегафона»

ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных систем, а также решений в сфере мобильного интернета на корпоративном и потребительском рынках, выиграла тендер на поставку IPBH-оборудования для транспортной сети «Мегафона».

Для удовлетворения спроса на расширение беспроводных сервисов и подготовки к внедрению сервисов 5G «Мегафон» объявил открытый конкурс на реализацию проекта IPBH.

С учетом анализа существующей сети «Мегафона» и ее развития в будущем ZTE предложила решение с использованием роутеров уровня агрегации и ядра серии M6000-S, а также высокопроизводительного оборудования уровня доступа ZXCTN 6100. Представленное решение характеризуется высокой надежностью, большой пропускной способностью, высокоточной синхронизацией и поддержкой плавной эволюции сети.

Техническое решение ZTE основано на комплексном end-to-end решении MPLS и предполагает упрощение работы по обслуживанию сети. Оно рассчитано на увеличение трафика LTE в перспективе ближайших пяти лет, а также внедрение 5G-сервисов.

«ZTE – один из глобальных лидеров по поставкам продуктов и решений для транспортной сети. И победа в тендере «Мегафона» на поставку IPBH является подтверждением технологических преимуществ ZTE в этой области. Мы надеемся продолжить долгосрочное сотрудничество с Мегафоном по всем линейкам сетевого оборудования», – сказал Тан Лухао, президент компании ZTE Corporation в России.

«Прошедший год стал переломным в развитии партнерских отношений между ZTE и «Мегафоном». Мы рады расширению сотрудничества с «Мегафоном» не только в сфере поставок оборудования для беспроводной сети, а также и для транспортной сети. Победа в конкурсе на поставку оборудования IP Backhaul является подтверждением технологического потенциала ZTE и гибкости компании во взаимодействии с ключевыми партнерами на российском рынке», – отметил старший вице-президент «ЗТИ-Связьтехнологии» Тигран Погосян.

Компания ZTE участвует и в других направлениях развития сети «Мегафона». В 2020 г. ZTE реализовала проект по полной замене оборудования RAN (Radio Access Network) на существующей сети «Мегафона» в Челябинской области.