Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191045
ИКТ 14738
Организации 11414
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26629
Персоны 83080
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

Дружбин Дмитрий


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Россияне переходят на б/у iPhone. Спрос на восстановленные смартфоны вырос в три раза 1
28.12.2011 Определены победители чемпионата "Умная связь" 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дружбин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10742 1
Xiaomi 2053 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1405 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2752 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13364 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5691 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12759 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2082 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12392 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8489 1
Backhaul - Транспортная сеть связи - Virtualized Backhaul - Виртуализация транспортной сети 32 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13147 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22081 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10547 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3816 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9500 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3995 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12143 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 1
Тихонов Алексей 16 1
Шишикин Иван 1 1
Скупченко Александр 2 1
Стрижонок Евгений 2 1
Рубан Егор 1 1
Сгибнев Михаил 1 1
Лосев Владимир 2 1
Савастьянов Владимир 1 1
Севостьянов Владимир 1 1
Гостюнин Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2528 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще