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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мишина Наталья



28.04.2025 ИТ-интегратор Innostage и НТЦ ИТ РОСА модернизировали систему виртуализации и настроили удаленные рабочие места для государственного заказчика 1
23.11.2023 «Гарда» усиливает департамент развития бизнеса 1
27.12.2021 «Крок» - партнер года Cisco по решениям IoT 1
28.10.2020 Cisco и OCS помогают клиникам в борьбе с COVID-19 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мишина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5145 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 141 1
Крок - Croc 1783 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 462 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31588 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 692 1
Backhaul - Транспортная сеть связи - Virtualized Backhaul - Виртуализация транспортной сети 31 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2853 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9447 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6463 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 1
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Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Cisco AIR 3 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Телегина Наталия 1 1
Лобанова Яна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 3
VAD - Value Added Distribution 107 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5729 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8977 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10085 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
Создано именных указателей - 173676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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