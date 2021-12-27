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«Крок» - партнер года Cisco по решениям IoT

ИТ-компания «Крок» получила награду «Партнер года» Cisco в номинации IoT/Industry Partner of the Year for the Central Theatre. Премия присуждена за активное продвижение и внедрение на российском рынке решений вендора в области интернета вещей.

ИТ-компания «Крок» в очередной раз стала «Партнером года» Cisco, получив премию IoT/Industry Partner of the Year for the Central Theatre в рамках партнерской конференции Cisco Partner Summit 2021, которая прошла в цифровом формате. Глобальные партнерские награды Cisco присуждаются лучшим партнерам за инновационные, технологические прорывы и достижения на рынке ИТ.

«Команда “Крок” полностью переосмыслила подход к разработке комплекса решений Cisco IoT для развития бизнеса своих клиентов. Партнер создал практику интернета вещей во всех технических и бизнес-подразделениях, чтобы стимулировать инновации на российском рынке. Компания достигла отличных результатов в 2021 г. и была отмечена отраслевой наградой на уровне Central Theater», – отметила Наталья Мишина, директор по работе с партнерами Cisco в России.

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Награда «Партнер года» Cisco в номинации IoT/Industry Partner of the Year for the Central Theatre

«Крок» и Cisco реализуют проекты в сфере промышленного интернета вещей для компаний из металлургической, машиностроительной, нефтегазовой, газохимической, авиационной и других отраслей. Партнеры активно распространяют практику внедрения решений IoT на российском рынке, проводят совместные обучающие мероприятия для потребителей технологии и исследования рынка.

«Крок» является сертифицированным партнером Cisco по IoT, специалисты компании имеют сертификаты вендора по различным направлениям работы с технологией:

- IoT Specialization Sales AM’s

- IoT Specialization Technical SE’s / FE’s, IoT Advantage Specialization Sales AM’s

- IoT Advantage Specialization Technical SE’s / FE’s

- Ultra-Reliable Wireless Backhaul Multi-Protocol Label Switching

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