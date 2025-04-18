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Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнов Роман



18.04.2025 «Ингосстрах Банк» внедрил отечественную платформу по интеграции данных 1
30.07.2024 Перспективные технологии программирования: на что обратить внимание 1
30.07.2024 Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
20.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
31.01.2024 ИТ-разработчики попросили для себя меры поддержки как в автопроме 1
04.12.2023 Реестр отечественного ПО разделят на российский софт первого и второго сорта 1
18.08.2022 Как Softline потратил $8 млн на покупку трех российских ИТ-компаний 2
07.07.2022 «Сберсервис» создал резервную ИТ-инфраструктуру ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане 1
27.01.2022 Softline покупает компанию – разработчика ПО MMTR Technology 1
10.06.2015 Решения «Инфинет» используются для создания современной технологической сети радиосвязи в акватории Финского залива 1
27.11.2014 Назначен новый региональный представитель «Инфинет» в Казахстане и Киргизии 1
24.04.2014 «РосЕвроБанк» внедрил катастрофоустойчивую инфраструктуру на базе основного и резервного ЦОДов 1
12.12.2013 «КазТрансКом» построит сеть на оборудовании «Инфинет» 1
01.03.2012 «Астерос» построила новый ЦОД для «РосЕвроБанка» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Смирнов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2928 8
Softline - Develonica - Девелоника 133 6
InfiNet Wireless - Инфинет 59 3
Softline - Develonica - MMTR Technology - ММТР Технологии - Софтэкспорт 4 2
Ростелеком 9864 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 11 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 2
Diasoft - Диасофт 914 2
КСК - Ключевые системы и компоненты 9 2
Рустам Курмаев и партнеры 26 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 13 2
ИнЭкс - InEx 3 2
Google LLC 11909 2
Broadcom - VMware 2397 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Oracle Corporation 6750 1
Крок - Croc 1782 1
Schneider Electric 578 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 1
Brocade Communications Systems 242 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 1
Информсвязь Казахстан 3 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 52 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Простой бизнес 22 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1098 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 99 1
АйТи 1377 1
Softline - Софтлайн Инжиниринговый центр 1 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 34 1
Softline - ОФД-Софтлайн 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 139 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Информсвязь 47 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1084 2
МКБ - Московский кредитный банк 568 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7507 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11928 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 24 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
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CIS - Center for Internet Security 10 1
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Бочаров Михаил 15 1
Волуйский Николай 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147534 8
Казахстан - Республика 5613 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43875 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14218 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 606 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17702 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1291 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2484 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Таджикистан - Республика 876 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 396 1
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3128 1
Таджикистан - Душанбе 54 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 261 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52450 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Приморск 13 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29793 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13922 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48849 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8885 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14835 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2232 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52095 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 414 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6813 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5185 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5873 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6290 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1989 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16600 1
Энергетика - Energy - Energetically 5193 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7956 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1470 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4522 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1286 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4737 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 632 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2485 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5122 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6326 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 266 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 900 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 35 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7098 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 689 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5271 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19003 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3311 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1357 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8947 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 971 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1099 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6062 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 552 1
N+1 - Издание 167 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1937 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3272 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
Gartner - Гартнер 3568 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 2
ТТУ им. акад. М. Осими - Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2056 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2469 1
День молодёжи - 27 июня 926 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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