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Смирнов Роман
Смирнов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Боровиков Игорь 132 2
|Авилкин Юрий 4 2
|Шафигуллин Руслан 2 2
|Оржевская Наталия 10 2
|Галеев Артур 13 2
|Крюков Сергей 30 1
|Заединов Руслан 46 1
|Яковлев Дмитрий 14 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Гришина Мария 1 1
|Таскаранов Нурсултан 4 1
|Малыгин Игорь 1 1
|Сашин Геннадий 7 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Евтушенко Алексей 40 1
|Морозов Игорь 45 1
|Касимов Игорь 17 1
|Агринский Николай 8 1
|Четвергов Сергей 2 1
|Караханов Сергей 1 1
|Несоговорова Светлана 1 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Рустамов Рустам 426 1
|Тульчинский Станислав 58 1
|Тетенькин Евгений 10 1
|Шадаев Максут 1033 1
|Минин Тимофей 4 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Атаманов Евгений 1 1
|Медведев Никита 1 1
|Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн - Строуструп Бьярне 9 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Мамичев Дмитрий 1 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
|Бочаров Михаил 15 1
|Волуйский Николай 1 1
|van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 1
|N+1 - Издание 167 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1937 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
|Gartner - Гартнер 3568 1
|Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 2
|ТТУ им. акад. М. Осими - Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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