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Softline Софтлайн Инжиниринговый центр


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Softline потратит почти 600 миллионов на покупку разработчика системы тестирования ПО 1
18.08.2022 Как Softline потратил $8 млн на покупку трех российских ИТ-компаний 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3017 2
Softline Projects - Софтлайн проекты 35 1
Softline - Develonica - MMTR Technology - ММТР Технологии - Софтэкспорт 4 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6395 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3322 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 92 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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