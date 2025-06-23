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Softline Софтлайн Инжиниринговый центр
УПОМИНАНИЯ
|23.06.2025
|Softline потратит почти 600 миллионов на покупку разработчика системы тестирования ПО 1
|18.08.2022
|Как Softline потратил $8 млн на покупку трех российских ИТ-компаний 3
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 58 1
|Морозов Игорь 46 1
|Касимов Игорь 17 1
|Смирнов Роман 15 1
|Агринский Николай 8 1
|Гришина Мария 1 1
|Сашин Геннадий 7 1
|Несоговорова Светлана 1 1
|Волуйский Николай 1 1
|Боровиков Игорь 132 1
|Яппаров Тагир 103 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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