Softline покупает компанию – разработчика ПО MMTR Technology

Softline объявила о подписании соглашения о приобретении компании MMTR Technology. Сделка, как отмечают в компании, позволит Softline повысить качество обслуживания клиентов по всему миру благодаря привлечению высококвалифицированных специалистов с развивающихся рынков, что поможет удовлетворить постоянно растущий спрос на ИТ-специалистов в области разработки, модернизации и тестирования приложений. Кроме того, инструменты MMTR для управления ресурсами позволят Softline более эффективно предоставлять необходимые знания и опыт своим клиентам.

MMTR Technology специализируется на разработке программного обеспечения и различных приложений. Штат компании насчитывает более 440 инженеров-программистов, специализирующихся на автоматизации бизнес-процессов и тестирования ПО. Компания, в частности, известна своим опытом в разработке сложных и комплексных высоконагруженных систем, автоматизированном тестировании, бизнес-аналитике и анализе данных, а также проектировании хранилищ и баз данных. Компания также предлагает инструменты аренды специалистов (аутстаффинг) и услуги по обеспечению качества. Компания известна своей учебной лабораторией, которая ориентирована на повышение квалификации англоговорящих тестировщиков и разработчиков.

Это приобретение является еще одним важным шагом в реализации стратегии роста Softline на 2022 г., нацеленной на расширение спектра возможностей по проектированию приложений и разработке программного обеспечения нового поколения. Теперь Softline на протяжении всего цикла разработки приложений способна предоставить клиентам комплексную поддержку, включая наем и обучение специалистов по разработке программного обеспечения. Возможности обучения, предлагаемые MMTR Technology, дополняют возможности «Академии айти», о приобретении которой Softline объявила ранее в этом месяце.

Игорь Боровиков, основатель и председатель совета директоров Softline Group, сказал: «Наша трехмерная стратегия роста, направленная на расширение географического присутствия, портфеля решений и услуг, а также укрепления канала продаж, реализуется посредством слияний и поглощений. Мы обещали нашим новым инвесторам, что будем вкладывать большую часть из капитала в размере $400 млн, привлеченных в ходе IPO, в стратегические и целевые слияния и поглощения, используя выгодные мультипликаторы. Благодаря этому приобретению мы укрепляем наши возможности в сфере услуг, привлекая сотни инженеров-программистов в Softline в дополнение к уже имеющейся команде из более чем 1 тыс. специалистов по программному обеспечению. Вместе с командой, которая присоединится к нам в результате недавно объявленной сделки с SoftClub, общая численность наших инженеров-программистов достигнет примерно 2,5 тыс. человек что означает, что мы достигли 50% от нашего плана, предусматривающего наличие 5 тыс. инженеров-программистов в ближайшем будущем».

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Сергей Черноволенко, глобальный генеральный директор Softline, отметил: «Для многих компаний, с которыми мы сталкиваемся, планы по внедрению инноваций и улучшений полностью зависят от разработки программного обеспечения, инжиниринга и модернизации приложений. Именно поэтому приобретение MMTR Technology так важно – оно позволяет нам мобилизовать талантливую команду разработчиков программного обеспечения, а также дает нам дополнительные инструменты и решения по обучению для дальнейшего расширения возможностей и масштабов общего предложения Softline по разработке программного обеспечения. Мы рассматриваем это приобретение как мощный катализатор роста, соответствующий нашим амбициозным планам на 2022 и последующие годы».

Роман Смирнов, генеральный директор компании MMTR technology, отметил: «Мы очень рады присоединиться к команде Softline в такое интересное время, и я верю, что наша команда привнесет много нового и поможет компании достичь своих целей роста и развития. В мире как никогда высок спрос на компетенции в области разработки, модернизации и тестирования приложений, и у нас есть все возможности для того, чтобы воспользоваться этим».