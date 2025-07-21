Sitronics KT создаст 3 новых подсистемы в цифровой платформе для медучреждений

Российский разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) работает над развитием функциональности цифровой платформы управления здравоохранением. Система создана для медицинских учреждений как единое информационное пространство для принятия управленческих решений, влияющих на эффективность работы организаций и качество оказываемых пациентам услуг.

На сегодняшний день в платформе разработаны подсистемы автоматизации сбора и обработки данных по семи показателям, которые помогают видеть, как распределяются потоки пациентов по плановой госпитализации, как они распределяются по временным отрезкам, в какое время какие специалисты загружены и т.д. Это позволяет принимать решение о перенаправлении потоков пациентов и распределять нагрузку на врачей и специалистов.

Эти подсистемы введены в промышленную эксплуатацию в одном из государственных медицинских учреждений Санкт-Петербурга и уже доказали свою эффективность. Поэтому совместно с руководством учреждения было принято решение пойти дальше и разработать три новых подсистемы. ИТ-специалисты создадут систему автоматизированного мониторинга коечного фонда, укомплектованности учреждения и его филиалов кадрами, а также подсистему мониторинга передачи электронных документов в ЕГИСЗ, куда все медицинские организации обязаны передавать данные.

«Мы постоянно анализируем процессы в учреждении, с которым работаем уже два года, пробуем их совершенствовать и упрощать за счет технологий. Потому что в больнице процесс принятия решения должен быть максимально коротким. Если в учреждение поступает запрос на экстренное размещение пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, главный врач не имеет возможности копаться в данных и терять время на их запрос, у него должен быть оперативный срез – сколько коек свободно, сколько у него людей на смене и так далее. Эту задачу мы хотим решить с помощью дашборда по коечному фонду. Подсистема мониторинга кадрового обеспечения – это уже про закрытие возникающего дефицита кадров, планирование отпусков персонала и так далее», – сказала руководитель проекта в ИТ-компании Анастасия Ершова.

Разработка и отработка новых подсистем займет до полугода. Ранее цифровая платформа управления здравоохранением была внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.