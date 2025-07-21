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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ершова Анастасия


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Sitronics KT создаст 3 новых подсистемы в цифровой платформе для медучреждений 1
23.05.2024 GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ершова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

GST - Джи-Эс-Ти 1 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 107 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 442 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 755 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 170 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14064 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 552 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 292 1
Гавриленко Елена 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 151099 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18051 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 743 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53276 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6574 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 883 1
Экзамены 461 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9415 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9233 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14404 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1143 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10314 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1302 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11383 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5804 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19548 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3044 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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