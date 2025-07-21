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Ершова Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|Sitronics KT создаст 3 новых подсистемы в цифровой платформе для медучреждений 1
|23.05.2024
|GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ» 1
Ершова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|GST - Джи-Эс-Ти 1 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 1
|Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 107 1
|SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 442 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 755 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151099 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18051 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 1
|Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 743 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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