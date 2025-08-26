Sitronics KT создаст модуль оценки комфортности городской среды с применением технологий ИИ

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) собирается запустить в работу создание инновационного модуля оценки комфортности городской среды. Новая система при помощи технологий компьютерного зрения, обработки больших данных, машинного обучения будет оценивать транспортную доступность, удобство пешеходных маршрутов, доступность общественного транспорта, безопасность городской среды, развитость социальной инфраструктуры, экологию – озеленение территории, уровень шума, качество воздуха и многие другие параметры.

Для этого предполагается задействовать большие массивы данных: с камер видеонаблюдения, датчиков IoT, из геоинформационных систем и открытых источников, с результатов социологических исследований, спутниковых данных и аэрофотоснимки.

«Каждый параметр будет иметь свой вес, который в свою очередь, будет влиять на общий индекс комфортности района муниципалитета. Например, выявлено, что в какой-то части города не хватает парковок, мало зелени – нет парка или сквера, мало деревьев, и еще рядом со школой проезжая часть, что заставляет проявлять беспокойство родителей детей. Все эти данные фиксируются системой, городская администрация видит проблемные места и принимает решение – построить парковку, в рамках какой-то программы провести озеленение и обустроить парк, рядом со школой ликвидировать нехватку лежачих полицейских и установить светофоры на подъезде к школе. Результат – индекс вырос, а местные жители удовлетворены работой администрации», – сказала руководитель проекта и направления «Умный город» в Sitronics KT Анастасия Ершова.

Она отметила, что реализация этого проекта позволила бы не только создать еще один инструмент управления для муниципалитетов, но и в итоге обеспечить привлекательные условия для бизнеса, который может выступать партнером и инвестором в развитие социальной инфраструктуры.

«Мы работаем с пятью муниципалитетами по внедрению цифровой платформы управления территорией и знаем, что у всех разные задачи, проблемы и бюджет на их решение. И многие вещи может сделать социально-ответственный бизнес – построить спортивную площадку или парк, оснастить видеокамерами двор для безопасности, подарить дорогостоящее оборудование в больницу и много чего в том районе, где ведет свою деятельность или только планирует», – отметила руководитель проекта.

В Sitronics KT отмечают, что улучшение территории, в свою очередь, сможет повысить и ее инвестиционную привлекательность для бизнеса. В частности – девелоперов. Кроме того, благодаря проекту возможно ввести новый показатель – индекс счастья жителя.

Разработчики планируют реализовать пилотный проект в одном из муниципалитетов, с которым уже работают.