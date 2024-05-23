Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения
|

GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ»

Группа Компаний «Джи-Эс-Ти» (GST) одной из первых начала сотрудничество с «СерчИнформ» в рамках франшизы аутсорсинга информационной безопасности: в прошлом году компании подписали договор о партнерстве. Сейчас GST оказывает сервис по защите от внутренних рисков ИБ на базе решений вендора. Основные заказчики – организации из сфер строительства и проектирования, медицины, автомобильной промышленности, нефтехимической отрасли и легкой промышленности. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

GST – ИТ-интегратор, который на рынке уже более 15 лет. Компания работает в сфере информационной безопасности, предоставляет средства защиты, услуги аудита и аутсорсинга. Компания GST решила развивать направление услуг ИБ. Главным критерием для выбора партнера стал многолетний опыт «СерчИнформ», а также продукты, давно зарекомендовавшие себя на рынке информационной безопасности.

«СерчИнформ» обучил пять сотрудников компании GST из отдела продаж и информационной безопасности. После чего специалисты успешно сдали экзамен и получили сертификат, позволяющий оказывать услуги ИБ-аутсорсинга под брендом «СерчИнформ». Сейчас у GST есть действующие клиенты, часть из них проходит бесплатный тестовый период.

«Направление ИБ-аутсорсинга достаточно перспективное. Про DLP-системы бизнес в целом наслышан, но не все умеют работать со средствами защиты. Мы готовы помочь в этом: взять на себя все сложные моменты по настройке систем и поиску инцидентов, при необходимости, показать, как работает ПО. Так, с одним из заказчиков идет активная совместная работа по внутренней защите предприятия с параллельным обучением сотрудников клиента работе с решением "СерчИнформ КИБ". В долгосрочной перспективе компания планирует покупку ПО. С этим клиентом нам удалось подписать контракт на один год после месяца тестирования – считаю это большим достижением и высоким показателем доверия к компании GST и продуктам "СерчИнформ", – сказала Анастасия Ершова, аналитик информационной безопасности GST. – Большой плюс ИБ-аутсорсинга в том, что он подходит заказчикам из всех отраслей экономики. На данный момент нами запущено больше 10 пилотов, сотрудничаем по контракту с тремя организациями из сферы строительства и медицины. Рассчитываем к осени заключить еще 5-8 контрактов».

В одной из строительных компаний в тестовый период ИБ-аутсорсинга GST удалось выявить группу инженеров-проектировщиков, которые 60% рабочего времени занимались подработками, выполняли сторонние заказы.

«По нашим данным, полученным при анализе инцидентов, происходящих у заказчиков услуги ИБ-аутсорсинга в 2023 г., сторонняя занятость нередкое явление – это отмечает 55% организаций. Если в больших компаниях безделье может остаться незамеченным, так как принесет несущественные финансовые издержки, то малому и среднему бизнесу, у которого меньше запас прочности, такое отношение к работе может не только сильно ударить по карману, но и в последствии привести к закрытию бизнеса. Если сотрудник тратит на нерабочие вопросы всего по три часа в день, за месяц набегает приличная сумма. Так, работодатель в регионе «дарит» главному бухгалтеру 30,345 тыс. руб. в месяц, а московский – 46,765 тыс. руб. Ситуация усугубляется тем, что небольшие компании – наименее защищенная категория бизнеса – им зачастую не хватает средств, специалистов и компетенций для создания отдела ИБ своими силами. Кроме того, с каждым годом усиливается дефицит квалифицированных ИБ-кадров, в то время как рисков и задач, связанных с защитой информации, становится больше. ИБ-аутсорсинг для таких компаний – это оптимальное решение для защиты бизнеса от внутренних угроз», – сказала руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ» Елена Гавриленко. – Услуга ИБ-аутсорсинга у нас появилась в 2019 г. В одиночку помогать компаниям с защитой бизнеса сложнее, поэтому, в июне 2023 г. мы запустили франшизу. Сейчас к нам присоединилось более 90 партнеров. GST – одна из таких компаний с хорошей командой, которая помогает закрыть вопросы безопасности организациям Поволжья».

Георгий Джабиев, T1 Cloud: «Отчуждаемое» облако — новая модель аренды ИТ-инфраструктуры для крупного бизнеса и государства
Маркет

Аутсорсинг внутренней информационной безопасности позволяет спрогнозировать в компании ИБ-угрозы, предотвратить утечки информации, предупредить мошеннические риски, без трудозатрат со стороны заказчика. Услуга становится все более актуальной в России из-за роста угроз информационной безопасности и необходимости защитить конфиденциальные данные компаний и государственных учреждений.

***

GST — компания работает на рынке информационной безопасности с 2015 г. Реализовала более 300 ИТ-проектов разных уровней сложности. Использует существующие решения и собственные разработки. Миссия – реализовывать комплексные проекты «под ключ», помогая заказчику оптимизировать затраты на бизнес-процессы и инфраструктуру. GST — это компетентность, честность, пунктуальность, оптимальные решения и качественная техническая поддержка.

«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Клиенты компании – более четырех тыс. организаций по всей России и в 20+ странах мира.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Выпущены первые в истории очки дополненной реальности, от которых не тошнит

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Мобильная ОС, из которой выросла российская «Аврора», переходит на платную подписку. Платить придется каждый месяц

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024