Sitronics KT предложила новый способ предотвращать столкновения судов

Российская компания Sitronics KT объявила о получении патента на способ предотвращения аварийных ситуаций с участием судов. По мнению разработчиков морских ИТ-решений, получение патента подтверждает не только новизну, но и техническую реализуемость способа, что открывает возможности для следующего шага – создания экспериментальных функциональных аналогов системы координированного расхождения на реальных судах и проведению их натурных испытаний.

Суть способа заключается в том, что все суда оборудуются автоматическими системами наблюдения за обстановкой для определения степени опасности столкновения с другими судами и навигационными препятствиями. Если такая опасность существует, то между судами автоматически устанавливается связь и осуществляется автоматический обмен информацией, необходимой для безопасного расхождения. Одна из систем на этих судах, обладающая наивысшим приоритетом, рассчитывает маневры расхождения для всех судов, которые также автоматически передаются для обязательного исполнения.

«Способ координированного расхождения исключает неопределенность в намерениях участников движения, тем самым снижая отрицательное влияние человеческого фактора на безопасность судовождения. Технические решения, которые смогут реализовать предложенный способ, откроют для водного транспорта эру технологии цифровизации и интеллектуализации транспортных средств V2X. Такое видение решения проблемы безопасности судовождения совпадает с целями Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 г., в которой V2X – не просто «общение» машин, а шаг к транспорту будущего», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Он подчеркнул, что система координированного расхождения – это комплексное решение, и отдельные его составляющие уже имеют не только опытные, но и коммерческие внедрения. Речь идет о конвенционных системах – автоматической идентификации (АИС), для автоматического обмена данными в ОВЧ-диапазоне (АСОД/VDES), дистанционного управления судами и других.

Внедрение запатентованного Sitronics KT способа потребует поэтапного дооснащения судов, однако представленный вариант решения проблемы столкновений представляется специалистам компании наиболее перспективным.

