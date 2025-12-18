Разделы

Sitronics Group прогнозирует двукратный рост объема поставок в сегменте оборудования и ПО для обеспечения информационной безопасности в 2026 году

Сразу несколько якорных заказчиков Sitronics Group увеличили объем инвестиций в направление комплексной защиты цифровой инфраструктуры. В частности, речь идет о поставках межсетевых экранов и других решений для глубокого анализа и фильтрации трафика. На текущий момент рост объема заказов на поставку и интеграцию превышает 110% в финансовом выражении.

По словам вице-президента по технике Sitronics Group Алексея Морозова, исторически основной объем на рынке средств информационной безопасности приходился на решения зарубежных производителей. Однако с принятием указа Президента №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», который запретил использовать иностранные решения для защиты КИИ, их доля в поставках стала быстро снижаться. Также на переход на решения российских производителей повлиял добровольный уход большинства зарубежных компаний с российского рынка.

Василий Саутин, Т1: Процессы DevSecOps в каждой индустрии необходимо выстраивать по-разному
«Российский рынок межсетевых экранов после ухода ряда иностранных вендоров успешно адаптировался и не испытывает дефицита. Тем более что у большинства производителей есть и виртуальные версии их решений. В числе ключевых игроков UserGate, «Код Безопасности» («Континент»), «ИнфоТеКС» (VipNet), Positive Technologies. В августе этого года в реестр Минцифры РФ был внесен ПАК Kaspersky NGFW, регистрации которого многие ждали. Единственный известный нам иностранный производитель, который предпринимает реальные шаги чтобы вернуться на рынок и рассматривающий возможность локализации своих продуктов через совместное предприятие – это израильский Check Point. Сейчас он остается востребованным, в первую очередь, в коммерческом сегменте, не связанном с КИИ», – сказал Алексей Морозов.

Для телеком-рынка устройства информационной безопасности являются критически важным элементом, выполняющим задачи защиты внутренней корпоративной инфраструктуры, включая сегментацию сетей филиалов и партнеров, удаленного доступа для сотрудников, эшелонированной защиты публичных и сервисных платформ, через которые предоставляются клиентские услуги.

