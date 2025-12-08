Sitronics Group реализовала проект по созданию комплексной системы видеонаблюдения в Норильске

Российская ИТ-компания Sitronics Group завершила создание и ввод в эксплуатацию комплексной системы видеонаблюдения (КСВН) в Норильске. В рамках трехлетнего контракта специалисты компании осуществили поставку и монтаж серверного оборудования и систем хранения данных в центре обработки данных Администрации города Норильска, а также построили магистральную сеть передачи данных, в том числе защищенную, установили 361 видеокамеру в Центральном районе Норильска, в районах Талнах, Кайеркан и поселке Снежногорск. Кроме этого организовали оперативный доступ к данным для сотрудников отделов МВД, ФСБ, МЧС и подразделений Администрации города Норильска.

Распределенная сеть видеонаблюдения имеет возможность подключения различных видов анализа в зонах наблюдения. Так, в числе функциональных входят модули сервисной видеоаналитики, ситуационной, распознавания государственных регистрационных знаков, биометрии.

Модуль сервисной видеоаналитики осуществляет контроль за работоспособностью самих камер, технология ситуационной видеоаналитики фиксирует возможное возникновение правонарушений, скопление людей, обнаружение оставленных предметов и многие другие сценарии. Модуль распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств фиксирует передвижение, идентифицирует ТС и заносит в базу данных, сохраняя время и дату проезда. Модуль распознавания лиц обеспечивает идентификацию лиц.

Также разработчики компании обеспечили интеграцию построенной комплексной системы видеонаблюдения с ранее внедренными системами для оперативного и скоординированного реагирования экстренных служб на региональном уровне. В их числе «Безопасный город» г. Красноярск. Кроме того, система имеет техническую возможность для подключения уже существующих видеокамер с общественных пространств и жилых домов города Норильска.

«Из-за экстремально северного расположения Норильска к уличному оборудованию - видеокамерам и коммутационным шкафам предъявляются особые требования. Оно должно сохранять работоспособность в диапазоне температур от -50 до +50 градусов, при влажности до 98% и выдерживать сильные ветровые нагрузки. При этом практически все оборудование и программное обеспечение, интегрированное в проекте, российского производства и входит в реестры», - сказал вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.

«КСВН позволяет интегрировать уже существующие локальные системы видеонаблюдения объектов. Современная видеоаналитика с использованием искусственного интеллекта обеспечит оперативное реагирование экстренных и городских служб на события в сфере безопасности и жизнедеятельности города. Опыт внедрения общегородских систем видеонаблюдения, например, в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Красноярск показывает, что на охватываемых системой территориях преступность снизилась в разы, подобное мы ожидаем и в Норильске. Кроме того, всегда можно увидеть состояние автодорог и прилегающих территорий, как работают подрядчики и осуществляют уборку улиц от мусора и снега», - сказал начальник Управления информатизации и связи Администрации города Норильска Павел Сурихин.