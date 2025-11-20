Программное обеспечение Sitronics Electro внесено в реестр Минцифры

Оператор и производитель электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) разработал контроллеры и ПО управления зарядом стандартов CCS, CHAdeMO и GB/T для станций постоянного тока собственной разработки Sitronics eStation Standard, Pro и Super, которые также будут использоваться в сверхмощной eStation Ultra.

Программное обеспечение успешно прошло процедуру экспертизы и было внесено в реестр отечественного ПО Минцифры. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Разработанное ПО является «мозгом» контроллеров, управляющих ключевыми процессами заряда: установлением связи с электромобилем, контролем параметров питания, обеспечением безопасности.

«Многие из производителей ЭЗС на нашем рынке применяют готовые контроллеры российских производителей. Мы же пошли по пути создания своих контроллеров. Это связано с тем, что мы реализуем много нестандартных проектов, например одновременный заряд транспортного средства через несколько портов сразу для увеличения суммарной мощности. Включение в реестр Минцифры — это подтверждение авторства этих разработок», — сказал генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Также в реестр Минцифры была внесена программа управления станциями постоянного тока. Это верхнеуровневое ПО зарядной станции, которое обеспечивает управление преобразователями, связь с контроллерами нижнего уровня, а также связь с головным сервером оператора для осуществления пользователем контролируемого процесса заряда электромобиля с использованием мобильного приложения Sitronics Electro. Кроме того, специалистами компании завершается разработка вендорского ПО, которое позволит за пару минут накатывать новые прошивки на все установленные станции, а также анализировать детальные лог файлы зарядных станций, не выходя из центра мониторинга сети.

Сами зарядные станции Sitronics Electro включены в реестр Российской промышленной продукции Минпромторга. Sitronics Electro – российский оператор и производитель зарядных станций для электромобилей и электробусов, а также разработчик энергосистем для электросудов.