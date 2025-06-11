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Базовая станция автоматической идентификационной системы производства Sitronics KT внесена в реестр российского радиоэлектронного оборудования

Производимая в Санкт-Петербурге компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group) базовая станция АИС «Т214» внесена в реестр российского радиоэлектронного оборудования. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics KT.

Береговые станции АИС необходимы для информационного обмена между судами и берегом по УКВ-каналам в автономном режиме сообщениями, относящимися к безопасности судоходства как на море, так и на внутренних водных путях.

Технологию АИС используют сотрудники береговых диспетчерских служб. Базовая станция АИС «Т214» также используется в составе контрольно-корректирующих комплексов для выработки и передачи на суда по каналам АИС дифференциальных поправок к сигналам спутников ГНСС ГЛОНАСС/GPS.

«Внесение базовой станции АИС «Т214» в реестр отечественной радиоэлектронной продукции подтверждает возможность ее использования в значимых для отрасли судоходства и экономики страны проектах. Наше оборудование поддерживает современные стандарты связи, надежно и устойчиво к внешним воздействиям, соответствует выдвинутым регулятором требованиям», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Базовые станции АИС «Т214» широко используют практически все бассейновые администрации, контролирующие судоходство в морских портах и на внутренних водных путях России.

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