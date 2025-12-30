Разделы

Sitronics KT завершила пусконаладочные работы контрольно-корректирующей станции для ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей»

Разработчик ИТ-решений для отрасли судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) объявил об успешном завершении пусконаладочных работ оборудования контрольно-корректирующей станции для ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» в рабочем поселке Васильсурск. Оборудование ККС предназначается для формирования навигационного поля и обеспечивает в зоне действия высокоточное определение координат судов. Корректирующая информация от станции позволяет определять местоположение судов с точностью до одного метра.

Программно-аппаратный комплекс контрольно-корректирующей станции также разработан Sitronics KT. ККС типа «АКВА-Станция-М» обеспечивает прием и обработку сигналов ГЛОНАСС/GPS, измерение псевдодальности и временную привязку измерений, расчет дифференциальных поправок, формирование и выдачу корректирующей информации для навигационных сигналов спутников в реальном масштабе времени в диапазоне частот 283,5-325,0 кГц с использованием MSK-модуляции, регистрацию корректирующей информации. А также позволяет осуществлять непрерывный анализ качества навигационного поля, создаваемого ГЛОНАСС/GPS, обеспечивает формирование и выдачу информации о качестве этого поля и корректирующей информации, непрерывный контроль качества функционирования элементов ККС, автоматическое переключение отказавшего элемента ККС на резервный комплект.

«Наше оборудование соответствует самым высоким требованиям, что подтверждается свидетельством об одобрении типа аппаратуры Министерства транспорта РФ, а ПО внесено в реестр Минцифры. В целом же комплекс отвечает не только российским законодательным нормам и требованиям к отрасли судоходства, но и международным стандартам», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

