АФК Система Sitronics Space Спутникс ОрбиКрафт OrbiCraft


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 Столичные компании увеличивают выпуск высокотехнологичного оборудования 1
05.03.2024 Компания-резидент Научного парка МГУ разрабатывает новые светозащитные покрытия для звездных датчиков 3
26.12.2023 «Спутникс» построила свыше 120 новых спутников в 2023 году 1
23.10.2023 «Спутникс» разработала конструктор космического зонда OrbiX для обучения студентов и школьников 1
29.06.2023 С космодрома «Восточный» запустили третий спутник ВШЭ CubeSX-HSE-3 1
22.02.2023 «Спутникс» помогла школьникам из Подольска собрать астрономический спутник с оптическим телескопом для съемки объектов глубокого космоса 1
13.02.2023 «Спутникс» и КузГТУ с помощью спутника соберут данные для проектирования новых космических аппаратов 1
31.01.2023 «Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции «умного города» 1
18.01.2023 На орбиту запустят спутник с первым космическим зондовым микроскопом, созданный вместе со школьниками проекта Space-Pi 1
11.01.2023 «Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров 1
26.12.2022 «Спутникс» и НИС собирают спутник для мониторинга экологической ситуации в Арктике 3
28.09.2022 «Спутникс» оснастила более 50 заведений для космического образования студентов и школьников в России 1
23.09.2022 Sitronics Group запустила в тестовую эксплуатацию платформу визуализации данных АИС 2
09.08.2022 Sitronics Group начинает тестирование данных, получаемых с группировки спутников АИС 2
24.02.2022 Наноспутник Vizard поможет обеспечивать безопасность мореплавания в Северном ледовитом океане 2
16.02.2022 Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» 1
31.01.2022 Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» 1
16.12.2021 «Спутникс» запустила первый в России участок серийной сборки спутниковых CubeSat-платформ 1
08.12.2021 Sitronics Group разрабатывает сервисы для сбора ESG-данных 1
07.12.2021 Sitronics Group и «Спутникс» разработают маркетплейс космических сервисов и данных 1
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 3

Публикаций - 21, упоминаний - 30

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 108 19
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1360 16
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1821 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 1
ESG - Enterprise Strategy Group 248 1
Завод Протон Зеленоград 10 1
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 1
Лептон НПО 3 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 144 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 357 12
Кванториум АНО - Детский технопарк 83 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3200 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5152 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1885 2
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 2
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9973 18
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7124 15
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 194 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6040 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12728 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14417 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14212 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1504 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1169 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11066 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3984 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3434 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2327 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22076 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25550 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55380 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3201 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10046 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11953 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12150 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2685 1
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 116 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5820 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2037 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 604 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 702 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 539 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22426 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1024 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33080 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1528 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 964 1
Микроскоп - Microscope 332 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1312 1
Умные платформы 1817 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 382 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 158 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2307 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 19 13
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 136 4
Космодром Байконур 1070 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
НИУ ВШЭ - CubeSX-HSE - CubeSX-Sirius-HSE - российские малые космические аппараты 3 2
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 2
OpenText - Micro Focus - IONA Technologies - Orbix 9 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 121 1
СибГУ - ReshUCube 1 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 99 1
НИЯУ МИФИ - Святобор Наноспутник 2 1
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 18 1
Ситроникс - Sitronics SiAIS - С-АИС - Облачный сервис спутниковой автоматической идентификационной системы 8 1
Иваненко Владислав 22 11
Пожидаев Николай 85 3
Зубков Сергей 2 2
Катков Алексей 42 2
Слободян Владимир 2 2
Дрейгер Павел 40 1
Серкин Александр 2 1
Зуев Дмитрий 6 1
Костиков Кирилл 1 1
Егоров Игорь 43 1
Григорьев Александр 23 1
Акимова Елена 1 1
Романчук Иван 1 1
Абубекеров Марат 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153358 18
Земля - планета Солнечной системы 10575 17
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 801 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45049 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1502 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18272 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1663 2
Мировой океан - World Ocean 518 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5309 2
Солнечная система - Solar system 2538 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1497 1
Россия - СФО - Кемеровская область 967 1
Северный Ледовитый океан 120 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1613 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 138 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2879 1
Россия - УФО - Тюменская область 1233 1
Россия - ЦФО - Орловская область 346 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 151 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 78 1
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1777 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 497 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 970 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54003 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4236 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2229 5
Образование в России 2489 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1365 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 2
Физика - Physics - область естествознания 2785 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 866 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1901 2
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 984 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1240 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7204 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5868 1
Астрономия - Космос - Частная космонавтика - Private spaceflight 8 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 858 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 934 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6194 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1312 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1638 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1987 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 479 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 859 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7228 1
Увлечения и хобби - Hobbies 377 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3760 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19877 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 247 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3671 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 250 4
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 70 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1215 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 272 2
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 6 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 331 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 39 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 107 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 18 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 31 1
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 9 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 195 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
