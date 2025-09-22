Получите все материалы CNews по ключевому слову
АФК Система Sitronics Space Спутникс ОрбиКрафт OrbiCraft
УПОМИНАНИЯ
АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 2
|Талант и успех - Общественный фонд 19 1
|РДШ - Российское движение школьников 3 1
|Иваненко Владислав 22 11
|Пожидаев Николай 85 3
|Зубков Сергей 2 2
|Катков Алексей 42 2
|Слободян Владимир 2 2
|Дрейгер Павел 40 1
|Серкин Александр 2 1
|Зуев Дмитрий 6 1
|Костиков Кирилл 1 1
|Егоров Игорь 43 1
|Григорьев Александр 23 1
|Акимова Елена 1 1
|Романчук Иван 1 1
|Абубекеров Марат 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3671 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385236, в очереди разбора - 730639.
Создано именных указателей - 183385.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.