Наноспутник Vizard поможет обеспечивать безопасность мореплавания в Северном ледовитом океане

Космический аппарат, разработанный школьниками совместно со специалистами НИС и «Визард» на базе спутниковой платформы «Орбикрафт-про» 3U компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group), будет запущен в 2022 г. по программе Space-PI.

С помощью наноспутника учащиеся будут изучать направление дрейфа льдов и аспекты обеспечения безопасности судоходства в Северном ледовитом океане. Космический аппарат московских школьников «Vizard-SS1» имеет стандартные размеры CubeSat 3U (30х10х10 см). Полезная нагрузка спутника – это устройства для функционирования международной системы интернета вещей KINEIS и систем автоматической идентификации судов.

Контроль результатов проекта будет обеспечиваться разработанным веб-приложением, отображающим на карте текущую позицию и трек перемещения передатчика. Кроме того, адаптированные антенные и другие блоки спутника позволяют принимать его сигналы и отображать движение по орбите в приложении.

«Vizard-SS1» – первый малый космический аппарат из запланированной группировки, которая должна расширить информационно-технологическую платформу управления ледовыми операциями Vizard, разрабатываемую нашей компанией. Обозначение SS1 – это аббревиатура перевода названия первого искусственного спутника земли «Простейший спутник-1» (simplest satellite)», - сказал генеральный директор «Визард» Сергей Зубков.

«Информация о жизненном цикле и перемещении льдов в Арктике важна как с научной, так и с практической точки зрения для развития Северного морского пути. Сегодня это актуальная для нашего государства тема. Вкупе с изучением работы автоматической идентификационной системы судов, этот научно-образовательный проект послужит повышению уровня безопасности мореплавания и эффективности судовождения», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

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В разработке полезной нагрузки приняли участие ученики московских школ: №1522 имени В.И. Чуркина и №2086. Учащиеся занимались проектом в инженерных и ИТ-классах школ, а также в Центре молодежного инновационного творчества Научного парка МГУ.

Проект реализовывается в рамках программы подготовки кадров и научного обеспечения деятельности НИС с помощью научно-образовательного проекта Space-PI при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям и конкурса «Дежурный по планете».

«По ряду направлений деятельность нашей компании тесно связана с применением спутниковых технологий – это и дистанционное зондирование, и связь, и навигация. Однако в настоящее время космическая отрасль России переживает жесточайший дефицит кадров. Данный проект для нашей компании – возможность в среднесрочной перспективе получить высококлассных специалистов в области прикладной космонавтики», – сказал генеральный директор НИС Владимир Слободян.