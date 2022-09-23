Sitronics Group запустила в тестовую эксплуатацию платформу визуализации данных АИС

Для мониторинга судоходства Sitronics Group запустила тестовую эксплуатацию платформы визуализации данных автоматической идентификационной системы (АИС), принимаемых с российских экспериментальных спутников.

Отправленные на орбиту 9 августа с космодрома Байконур по программе Space-Pi экспериментальные космические аппараты сегодня получают данные АИС с морских судов в глобальном масштабе. Данные АИС включают следующие сведения: название и принадлежность судна (государство), тип и статус, номер IMO (номер в International Maritime Organisation), координаты местоположения, курс и скорость судна, дату и время получения спутником данных АИС от судна, а также порт назначения.

Космические аппараты, разрабатываемые в рамках программы Space-Pi, представляют собой современные сверхкомпактные спутники формата Cubesat 3U, которые оснащены разнообразными полезными нагрузками. Экспериментальные космические аппараты АИС построены на базе наноспутниковой cubesat-платформы «Орбикрафт-про» разработки компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group).

Спутники АИС продолжают проходить на орбите летные испытания, проверяются различные режимы работы аппаратов, проводятся эксперименты. Параллельно идет отработка сбора, передачи, архивирования, обработки и визуализации данных автоматической идентификации судов.

Такие спутники критически важны для оптимизации трафика и обеспечения безопасной навигации судов в Мировом океане и по актуальному для России Северному морскому пути. Sitronics Group планирует запустить 70 космических аппаратов, оснащённых приемной аппаратурой АИС в период до 2025 г.

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Сервис, который компания планирует предоставлять при помощи своей группировки спутников АИС, позволит контролировать судоходство в пределах охраняемых объектов и идентифицировать суда, причастные к загрязнениям водной поверхности, планировать судоходство, в том числе в операциях по спасению судов, терпящих бедствие, бороться с нелегальным промыслом.

Производителем спутников компании Sitronics Group является «Спутникс» — единственная частная российская компания, которая успешно эксплуатирует космический аппарат для дистанционного зондирования Земли «Орбикрафт — Зоркий». Компания является одним из лидеров коммерческого российского космоса и уже несколько лет активно участвует в проекте Space-Pi, реализуемом при поддержке Фонда содействия инновациям.