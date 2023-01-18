На орбиту запустят спутник с первым космическим зондовым микроскопом, созданный вместе со школьниками проекта Space-Pi

На орбиту запустят спутник с первым космическим зондовым микроскопом, созданный вместе со школьниками проекта Space-Pi. Космический аппарат разработан на базе платформы OrbiCraft-Pro компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group). Нанозонд позволит изучить влияние космической среды на поверхность спутника.

Совместно с российскими школьниками в рамках программы «Большие вызовы» Образовательного центра «Сириус» был собран спутник, который будет исследовать условия и факторы в космосе, влияющие на поверхность самого космического аппарата. Для его создания совместно с НИУ МИЭТ, заводом «Протон» и Орловским государственным университетом им. Тургенева разработана полезная нагрузка: сканирующий зондовый микроскоп и антенны, которые будут принимать данные о воздействии космической среды на корпус спутника. Запуск аппарата запланирован в первой половине этого года.

После вывода на орбиту, аппарат будет с нанометровой точностью сканировать поверхность зеркала из золота, которая подвергается всему спектру воздействий открытого космоса. Снимки поверхностей будут передаваться по радиосвязи на Землю, чтобы специалисты могли оценить процессы разрушения материалов в условиях космоса.

Околоземное пространство – агрессивная среда для искусственных аппаратов, которые человек выводит на орбиту. На их оболочку воздействуют космическая пыль и солнечное излучение, ионный ветер и частицы высокой энергии, удары нанометеоритов и фрагменты разрушенных спутников. Как повреждаются поверхности космических аппаратов и какими характеристиками должны обладать материалы для их изготовления − это предмет исследования учёных.

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Космический аппарат изготовлен при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках проекта Space-Pi программы «Дежурный по планете» федерального проекта, нацеленного на привлечение школьников и студентов к изучению космических технологий и применению их в различных сферах.