Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197975
ИКТ 15280
Организации 11717
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 27006
Персоны 86292
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Завод Протон Зеленоград

Завод Протон Зеленоград

Резидент ОЭЗ Москвы «Завод «Протон» занимается разработкой и производством радиоэлектронной аппаратуры, средств вычислительной техники и информационно-управляющих систем. АО «Завод ПРОТОН» ведет свою деятельность с 1972 года. Известный, как Экспериментальный завод «Протон» Московского института электронной техники, он входил в число ведущих производственных коллективов при Министерстве образования СССР.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 10 дел, на cумму 30 093 232 ₽*

Судебные дела (10) на сумму 30 093 232 ₽*
в качестве истца (9) на сумму 30 093 232 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.07.2026 ОЭЗ Москвы приняла на работу первый выпуск колледжа электроники и информатики НИУ МИЭТ 1
24.10.2025 Столичные производители при поддержке города привлекли свыше 1,2 млрд руб. на модернизацию оборудования 1
27.05.2025 Столичные производители при поддержке города привлекли более 330 млн руб. на модернизацию оборудования 1
13.06.2024 Минпромторг построит государственные полигоны, где будет тестироваться оборудование для выпуска электроники 1
09.04.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда 1
31.07.2023 В России создадут государственные полигоны для испытаний оборудования по выпуску микроэлектроники 1
18.01.2023 На орбиту запустят спутник с первым космическим зондовым микроскопом, созданный вместе со школьниками проекта Space-Pi 1
16.11.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» наладили выпуск лабораторного оборудования полностью из российских комплектующих 2
07.11.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» запустят производство компонентов для систем контроля за рогатым скотом 3
29.09.2021 Производитель электроники из ОЭЗ «Технополис «Москва» освоил выпуск электросамокатов 3
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок 1
01.06.2020 В России создадут доверенную платформу сбора и обработки сенсорной информации 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

Завод Протон Зеленоград и организации, системы, технологии, персоны:

ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 78 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1678 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 70 2
Сенсорные Системы 77 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 416 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 1
Электронинвест ГК 8 1
Бутис НПП 6 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 1
Лаборатория будущего 17 1
Планар НПО 24 1
Спектр РС - РС групп - RS Group - Life Tech 10 1
Samsung Electronics 11025 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5626 1
Huawei 4646 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15663 1
Intel Corporation 12795 1
IBM - International Business Machines Corp 9690 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 941 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 413 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1267 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1093 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 932 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 482 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 221 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1076 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 192 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1458 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 1
Moxa - Моха 34 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 179 1
Ростех - ОДК - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 9 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Ростех - Омсктрансмаш - Омский завод транспортного машиностроения - Конструкторское бюро транспортного машиностроения, КБТМ 14 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Курганмашзавод - Курганский машиностроительный завод - ВМК ВгТЗ - Волгоградская машиностроительная компания - Волгоградский тракторный завод - СТЗ - Сталинградский тракторный завод имени Ф. Э. Дзержинского 8 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ВНИИТрансмаш - ВНИИ-100 - Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения 5 1
Ростех - Базальт НПО - Базальт Научно-производственное объединение 6 1
АИР Магистраль 1 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2925 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 487 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 470 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 621 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3863 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5948 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5623 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 196 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2324 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2843 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3631 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 299 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 381 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 453 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 1
Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 20 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 731 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 517 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4756 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1929 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16085 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8723 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 451 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10240 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22146 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7408 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18045 2
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 197 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4370 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3643 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2047 2
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 543 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3036 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12135 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2523 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1361 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 302 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11489 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1250 1
Intelligent Streaming - Streaming Analytics - Потоковая аналитика 14 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7372 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2904 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2475 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2421 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1187 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1678 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1167 1
Микроскоп - Microscope 343 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 486 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1193 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6461 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22489 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1592 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28155 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26016 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2391 3
FreePik 1816 2
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 22 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft - Vizard-meteo 23 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7599 1
Google Android 15199 1
Apple iOS 8556 1
Microsoft Windows 16849 1
Microsoft Azure 1521 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3546 1
АИК ССИ - Автоматизированная информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации 2 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 647 1
Дегтев Геннадий 271 4
Собянин Сергей 535 3
Овчинский Владислав 230 2
Гарбузов Анатолий 164 2
Прохоров Александр 102 2
Ликсутов Максим 241 2
Переверзев Алексей 8 2
Ковалев Анатолий 18 1
Жмылёв Владимир 1 1
Логинов Владимир 2 1
Камнев Павел 12 1
Чумичев Сергей 2 1
Никитин Вячеслав 1 1
Мишустин Михаил 785 1
Ефимов Владимир 144 1
Шпак Василий 279 1
Чернецов Алексей 6 1
Брыкин Арсений 57 1
Бойко Алексей 137 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19036 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 3
Европа 24927 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 968 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5473 2
Земля - планета Солнечной системы 10843 2
Япония 13779 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19459 2
Китай - Тайвань 4238 2
Москва - Печатники 147 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 416 1
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4191 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1245 1
Южная Корея - Республика 7034 1
Беларусь - Белоруссия 6269 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 788 1
Россия - УФО - Свердловская область 1932 1
Индия - Bharat 5857 1
Франция - Французская Республика 8158 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3033 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 1
Турция - Турецкая республика 2604 1
Саудовская Аравия - Королевство 665 1
Узбекистан - Республика 1992 1
Нидерланды 3736 1
Иран - Исламская Республика Иран 1154 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1659 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1051 1
Египет - Арабская Республика 1092 1
Россия - ЦФО - Орловская область 369 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 277 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21524 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18077 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1076 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53228 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6700 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8789 2
Энергетика - Energy - Energetically 5827 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1201 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1915 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 722 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4973 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 231 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 2
Английский язык 7020 1
Физика - Physics - область естествознания 2932 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2743 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2269 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6024 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6628 1
Паспорт - Паспортные данные 2830 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 966 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 724 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5482 1
Зоология - наука о животных 2878 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 873 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 882 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1129 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2703 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1548 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1767 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2516 1
Литий - Lithium - химический элемент 661 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 864 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3845 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1510 1
Средства производства 52 1
Ведомости 1451 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2370 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 308 8
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 277 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 96 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 82 1
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще