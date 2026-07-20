Завод Протон Зеленоград

Резидент ОЭЗ Москвы «Завод «Протон» занимается разработкой и производством радиоэлектронной аппаратуры, средств вычислительной техники и информационно-управляющих систем. АО «Завод ПРОТОН» ведет свою деятельность с 1972 года. Известный, как Экспериментальный завод «Протон» Московского института электронной техники, он входил в число ведущих производственных коллективов при Министерстве образования СССР.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 10 дел, на cумму 30 093 232 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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