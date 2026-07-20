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Завод Протон Зеленоград
Резидент ОЭЗ Москвы «Завод «Протон» занимается разработкой и производством радиоэлектронной аппаратуры, средств вычислительной техники и информационно-управляющих систем. АО «Завод ПРОТОН» ведет свою деятельность с 1972 года. Известный, как Экспериментальный завод «Протон» Московского института электронной техники, он входил в число ведущих производственных коллективов при Министерстве образования СССР.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 10 дел, на cумму 30 093 232 ₽*
СОБЫТИЯ
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Завод Протон Зеленоград и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтев Геннадий 271 4
|Собянин Сергей 535 3
|Овчинский Владислав 230 2
|Гарбузов Анатолий 164 2
|Прохоров Александр 102 2
|Ликсутов Максим 241 2
|Переверзев Алексей 8 2
|Ковалев Анатолий 18 1
|Жмылёв Владимир 1 1
|Логинов Владимир 2 1
|Камнев Павел 12 1
|Чумичев Сергей 2 1
|Никитин Вячеслав 1 1
|Мишустин Михаил 785 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Шпак Василий 279 1
|Чернецов Алексей 6 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Бойко Алексей 137 1
|Ведомости 1451 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2370 1
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