В ОЭЗ «Технополис Москва» наладили выпуск лабораторного оборудования полностью из российских комплектующих

Завод «Протон», локализованный на территории ОЭЗ «Технополис Москва», наладил выпуск лабораторного оборудования с датчиками собственной разработки, которые не уступают зарубежным аналогам. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Новая разработка завода «Протон» применяется в конструкции контурографов – специальных измерительных устройств для контроля контура и шероховатости поверхностей.

«Ранее в них использовались иностранные высокотехнологичные датчики. Теперь эти приборы полностью состоят из российских комплектующих, которые не уступают импортным по характеристикам и не увеличивают конечную цену оборудования. В год предприятие выпускает 70 единиц лабораторного метрологического оборудования четырех видов для научных и образовательных учреждений. Ежегодно заказы поступают примерно от 30 российских предприятий», – сказал Владислав Овчинский.

Кроме научных лабораторий, основными заказчиками контурографов являются нефтегазовые и ядерные предприятия, различные заводы. Например, производящие трубы для нефтегазового сектора производства. Измерение геометрии поверхностей играет важную роль в оценке качества конструкций и продукции. Обычно измеряют точность нарезки резьбы, конфигурации лопаток турбин и другие детали, изготовленные на станке. Для выполнения этой задачи используются специальные измерительные устройства, в том числе контурографы.

«Сегодня более 30 резидентов ОЭЗ “Технополис Москва” представляют отрасль микроэлектроники, оптики и робототехники. Сумма их инвестиций в первой половине 2022 г. составила около 11 млрд руб. Это почти в 15 раз больше, чем в январе — июне 2021 г., когда показатель превысил 700 млн руб. Недавно на заседании Техноклуба столичной ОЭЗ участники еще раз подчеркнули, что необходимо в кратчайшие сроки развивать собственное производство оборудования, материалов и комплектующих, усиливать имеющиеся мощности, привлекать все ресурсы, чтобы как можно быстрее укрепить технологический контур страны», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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Выпускаемое на предприятии лабораторное оборудование для научных и образовательных учреждений, сканирующие туннельные, атомно-силовые и мультимикроскопы, а также профилометры и контурографы на их основе для анализа поверхностных наноструктур и геометрии поверхности твердых тел обладают уникальными техническими и эксплуатационными характеристиками, позволяющими осуществлять измерения как снаружи, так и внутри деталей на большой глубине, без необходимости разрушения деталей с точностью измерения менее 1 мкм. «В настоящее время “Протон” проводит большую работу по импортозамещению в радиоэлектронной отрасли. Сейчас предприятие получает три-четыре заказа на контурографы в год, так как на рынке представлено зарубежное оборудование. Однако, если потребуется обеспечить технологический суверенитет и в этой сфере, завод готов выпускать лабораторное оборудование в гораздо больших объемах», – сказал ведущий конструктор АО «Завод Протон» Владимир Логинов.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара. Общая площадь производственных корпусов составляет 550 тыс. кв. м. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 80 млрд руб.