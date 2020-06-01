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В России создадут доверенную платформу сбора и обработки сенсорной информации

ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Владимир Бахур

По итогам проведенного по заказу Минкомсвязи России при экспертно-аналитическом сопровождении РВК конкурсного отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) получил грантовую поддержку со стороны государства в размере 300 миллионов рублей на реализацию программы ЛИЦ «Доверенные сенсорные системы».

ЛИЦ совместно с партнерами разработает «Автоматизированную информационно-контролирующую систему сбора и обработки сенсорной информации». Общий объем денежных средств, привлеченных для реализации проекта, составит 480 млн руб., из которых 180 млн рублей — собственные средства участников консорциума. Проект будет внедрен на предприятии государственной корпорации «Росатом».

Основным результатом реализации программы ЛИЦ станет автоматизированная информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации (АИК ССИ). Это платформенное решение предназначено для того, чтобы процессы управления сенсорными техническими системами происходили автоматически и без рисков потери или искажения данных. Проект реализуется в рамках дорожной карты развития «сквозной» цифровой технологии «Компоненты робототехники и сенсорика», разработанной Минкомсвязи России в 2019 году. Специально для реализации проекта на базе ЛИЦ создан консорциум.

ЛИЦ НИУ МИЭТ выступит головным исполнителем проекта и выполнит системное проектирование АИК ССИ в соответствии с техническим заданием индустриального партнера «Русатом автоматизированные системы управления» (РАСУ). «Лаборатория Касперского» разработает программные продукты, включая защищенную операционную систему, для применения в составных частях платформы. НПЦ «ЭЛВИС» создаст специализированную компонентную базу и граничный шлюз на ее основе. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (НИУ ТУСУР) разработает концепцию безопасности и методики обеспечения доверенности, оценку угроз, смоделирует системы безопасности. Предприятия инновационной экосистемы МИЭТ: Завод «Протон», «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ), «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (ЗИТЦ) в рамках реализации проекта решат вопросы изготовления, производства, организации испытаний, а также произведут софинансирование разработок.

Алексей Переверзев, директор ЛИЦ на базе МИЭТ, проректор НИУ МИЭТ по инновационной деятельности, сказал: «Внедрение средств автоматизации в различные области экономики ведет к минимизации участия человека в принятии решений, что предъявляет новые требования к безопасности используемой электроники в энергетике, здравоохранении, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ и других отраслях экономики. Программа ЛИЦ «Доверенные сенсорные системы» направлена на решение задачи безопасной цифровизации различных сфер деятельности человека за счет создания доверенной электроники цифровых экосистем. Создаваемая платформа сбора и обработки сенсорной информации является универсальным цифровым решением на основе отечественных технологий от электронной компонентной базы до операционной системы. Платформа будет апробирована и внедрена на предприятии Росатом в рамках решения задачи экологического мониторинга».

Проект является уникальным для России, так как тиражируемые «коробочные» решения (от оконечных устройств и граничных шлюзов до облачных сервисов), на отечественном рынке пока отсутствуют. Наиболее известными мировыми облачными платформами и программно-аппаратными решениями, предоставляющими платные услуги и обеспечивающими конечный результат, являются Amazon Web Services, Microsoft Azure, MOXA-UC-5112-T-LX, Advantech UTX-3117 N3350 4GB 32GB 4xANT, Flexy 205 Remote Access, Korenix JetWave 4020E. Однако подключение к зарубежным системам ведет к повышению рисков, связанных с уязвимостью данных.

Существенным отличием разрабатываемого платформенного решения от аналогов является обеспечение доверенности, включая управление доступом на уровне компонентной базы и применяемой защищенной операционной системы отечественной разработки. Система будет способна противодействовать внешним угрозам и защищать собираемую информацию от несанкционированного доступа и возможности изменения либо подмены информации.

Одним из уникальных решений, реализованных в АИК ССИ является возможность подключения к платформе перспективных программных, аппаратных и коммуникационных решений в области промышленного интернета, таких как облачные вычисления, Edge analytics, IoT-based streaming analytics, машинное обучение, ИИ, контейнерная безопасность, технологии виртуализации. Это обеспечит децентрализацию вычислительных ресурсов и повышение быстродействия и эффективности для распределенных систем аналитики, в частности, для мониторинга и анализа данных, поступающих от большого количества разнородных сенсоров (датчиков).

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