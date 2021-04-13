«Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок

Компании особой экономической зоны «Технополис «Москва», поставляющие свою продукцию для космической индустрии, получили более 100 патентов на изобретения и полезные модели, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Из 180 высокотехнологичных предприятий, работающих на территории столичной особой экономической зоны, порядка 15 поставляют свои разработки для комической отрасли. Эти компании зарегистрировали более 100 патентов и полезных моделей. Наиболее обширным спектром изобретений обладают предприятия зеленоградских площадок, которые являются родоначальниками космического направления микроэлектроники и продолжают снабжать индустрию своими разработками», – рассказал заместитель мэра.

Так, компания «Ангстрем» выпускает особо стойкие к внешним воздействиям микросхемы, без которых невозможен запуск ни одного российского спутника. В арсенале предприятия шесть патентов на изобретение и одно ноу-хау.

«Больше всего патентов среди компаний особой экономической зоны у «Микрона». Микрочипы резидента ОЭЗ поставляются на одно из ведущих ракетно-космических предприятий России. В арсенале компании порядка 50 патентов. Также свыше 30 патентов у научно-производственного центра «Элвис», который получил статус резидента ОЭЗ в декабре прошлого года. Его микросхемы обеспечивают работу бортового авиакосмического оборудования», - отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Для космической отрасли создают современную продукцию и в группе компаний «Электронинвест», обладающей четырьмя патентами на полезную модель, добавил глава ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«Здесь, в частности, производят источники электропитания в радиационно-стойком исполнении, которые поставляются для всех предприятий ракетно-космической отрасли. Также космосом занимаются и ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса. Так, например, «Завод Протон» имеет лицензию на осуществление космической деятельности и целый ряд разработок, защищенных авторским правом», – рассказал он.

«На космос» работают и на площадке столичной ОЭЗ в Печатниках. Так, компания «Бутис» с четырьмя патентами на изобретение и полезную модель, создает, в частности, радиочастотные фильтры для шлемофонов космонавтов. В целом продукция компании применяется для оснащения различных систем спутниковой связи, персональных и автомобильных радиостанций полиции, диспетчеров, военных, систем наведения и устройств охраны.

Наукоемкие производства столичной ОЭЗ стремятся расширить применение своих технических решений. Ряд инновационных компаний еще не включены в цепочку создания продукции космического назначения, но проявляют к этому направлению интерес. Так, например, «Лаборатория Микроприборов» в феврале получила лицензию на осуществление космической деятельности. Она может изготавливать составные части приборов для управления, навигации, измерения, контроля, испытаний в составе космических аппаратов.

О готовности участвовать в проектах космического направления заявляют и представители компании «Плазариум», имеющей компетенции в сфере ракетных двигателей, а также специалисты в области 3D-печати – компания «Аддитивный инжиниринг» и производитель специального питания «Академия Т».