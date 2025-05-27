Столичные производители при поддержке города привлекли более 330 млн руб. на модернизацию оборудования

С помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства с начала 2025 г. московские производители ИТ-оборудования, пищевой и другой важной для города продукции заключили договоры лизинга промышленной техники. Это позволило привлечь более 330 млн руб. на модернизацию производств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в столице действует широкий спектр мер поддержки промышленности, которые помогают обеспечивать устойчивое экономическое развитие. Например, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует часть маржи лизинговой компании в размере ключевой ставки ЦБ РФ. Этой мерой поддержки с начала 2025 г. воспользовались семь производителей высокотехнологичной продукции. В общей сложности, на модернизацию производств предприятия привлекли более 330 млн руб.» – сказал Максим Ликсутов.

Например, столичная компания «Вентиляционный Завод «Гипервент», производитель комплектующих для вентиляционных систем и оборудования, благодаря поддержке города приобрела гидравлический пресс для гибки сложных заготовок и мощный станок лазерной резки.

«Новое оборудование позволит предприятию нарастить выпуск противопожарных клапанов и вентиляционного оборудования. Благодаря поддержке города заключили договор лизинга и приобрели современное качественное оборудование на наиболее выгодных условиях, что позволило заводу развивать производство новой продукции для клиентов» – отметил генеральный компании «Вентиляционный Завод «Гипервент» Алексей Чернецов

Московский разработчик радиоэлектроники, «Завод Протон» оснастил производство оборудованием для изготовления печатных плат. Применение нового оборудования позволить сократить цикл изготовления и улучшить качество выпуска односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат.

При помощи города обновили оборудование московский производитель готовых блюд «Смарт Фуд Солюшнз», предприятие по выпуску картонной упаковки для продуктов питания лекарств и косметики – компания «Московский центр упаковки», разработчик инженерных решений для дорожно-транспортного строительства и безопасности дорожного движения «АИР Магистраль», разработчик и производитель инновационных отделочных материалов с 3D-изображениями – компания «ЗД Стайл».

«При заключении договоров лизинга Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует ключевую ставку Банка России, на момент подачи заявки, из разницы стоимости договора финансовой аренды (лизинга) и стоимости договоров купли-продажи. Участвовать в программе могут предприятия, которые модернизируют или осваивают выпуск новой продукции. По условиям поддержки компания должна использовать и впоследствии выкупить оборудование, приобретенное по договору лизинга», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Размер поддержки будет зависеть от процентной ставки по договору лизинга и составит не больше 300 млн руб. за три года при покупке отечественного оборудования и не больше 100 млн руб. за приобретение импортного.

«Учитывая высокие темпы технического перевооружения московских предприятий, получение поддержки по договорам лизинга от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства позволяет промышленникам сохранять ритмичность выпуска высокотехнологичной продукции и оставаться конкурентоспособными не только на российском, но и на мировом рынке», – сказал генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Чумичев.

Кроме того, в рамках программы льготного кредитования Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства с 2022 г. компенсирует московским предприятиям часть процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным на развитие производства.

В 2025 г. условия промышленного кредитования в Москве изменились. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличили с 3 до 5 млрд руб., а срок льготного кредитования — с трех до пяти лет. При этом компенсация ставки по льготным инвесткредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком России.