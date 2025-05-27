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Чернецов Алексей


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Столичные производители при поддержке города привлекли более 330 млн руб. на модернизацию оборудования 1
15.04.2019 В России успешно протестирована «запрещенная» технология связи 1
22.02.2018 «Ростелеком» запустил услугу SMS-рассылок для корпоративных клиентов мобильной связи 1
01.08.2017 Число абонентов мобильной связи «Ростелекома» достигло 500 тыс. 1
29.05.2017 «Ростелеком» представил новые мобильные сервисы для корпоративных пользователей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Чернецов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9913 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8889 1
Samsung Electronics 10372 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2952 1
МегаФон 9269 1
Huawei 4017 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13221 1
Apple Inc 12272 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3217 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12031 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3186 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28262 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24708 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4629 3
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 609 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4896 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12881 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 783 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2222 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 240 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14026 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7818 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11460 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10629 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17374 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10262 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10416 1
SIM-card - Nano-SIM 263 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2664 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8637 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 649 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 293 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 346 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 333 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1738 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3814 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4182 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2145 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Microsoft Surface - Планшет 433 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 128 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 145 1
Иванов Олег 145 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 636 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6555 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3603 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11235 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7347 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1485 1
Металлы - Серебро - Silver 765 1
Металлы - Золото - Gold 1157 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3551 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 1
Ведомости 1072 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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