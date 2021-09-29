Производитель электроники из ОЭЗ «Технополис «Москва» освоил выпуск электросамокатов

Производство мощностью около 1 тыс. электросамокатов в год запустил резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – завод «Протон», сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Производитель электроники, локализованный на одной из зеленоградских площадок ОЭЗ Москвы, поддержал тренд на развитие экологичного транспорта в России. Конструкторы завода «Протон» разработали собственную модель электросамоката, которая отличается повышенной надежностью и предназначена для эксплуатации в сервисах кикшеринга. На действующих мощностях резидент организовал производство, рассчитанное на выпуск порядка 1 тыс. самокатов в год. Инвестиции в проект составили более 20 млн руб.», – отметил Александр Прохоров.

Как пояснили на заводе «Протон», конструкторы предприятия предусмотрели в своей модели электросамоката ряд инноваций, которые создают дополнительное удобство для пользователей и облегчают техническое обслуживание устройства.

Таким самокатом легче управлять – большие колеса и сварная рама без болтовых соединений нивелируют ошибки новичков. Кроме того, устройство более безопасно по сравнению с аналогами: специализированное основание, используемые профессиональными скейтбордистами, даёт максимально возможное сцепление обуви с платформой самоката при любой погоде. Быстросъемная аккумуляторная батарея и в целом продуманная компоновка самоката позволяют быстро разбирать и собирать элементы, экономя время при техобслуживании.

Самокат может проехать на одной зарядке до 40 километров, время зарядки занимает около 4-5 часов. Само устройство весит 27 кг и выдерживает вес до 220 кг. Производитель предупреждает о необходимости соблюдать скоростной режим – не более 25 км/час.

Развитию новых видов экологичного транспорта уделяют большое внимание в ОЭЗ «Технополис «Москва», подчеркнул генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев.

«В столичной ОЭЗ налажен выпуск литий-ионных батарей для складского транспорта, свое производство локализует производитель электрогрузовиков и комплектующих для электробусов. Действует соглашение о сотрудничестве между ОЭЗ «Технополис Москва» и Ассоциацией развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ), которое нацелено на расширение производства комплектующих для этой отрасли. Непосредственно на площадках столичной ОЭЗ организован бесплатный кикшеринг для сотрудников локализованных компаний», – сказал Геннадий Дегтев.