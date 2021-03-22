Спецпроекты

На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

22 марта в 9:07 мск с космодрома Байконур был осуществлен успешный пуск ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» с разгонным блоком (РБ) «Фрегат», которые вывели на солнечно-синхронные орбиты 38 космических аппаратов (КА) из 18 стран. Оператор запуска – «Главкосмос пусковые услуги». Среди малых космических аппаратов (МКА) на орбиту был доставлен российский частный спутник дистанционного зондирования Земли компании «СПУТНИКС», получивший имя «ОрбиКрафт - Зоркий». Вместе с ним отправлены 4 космических аппарата, созданных при участии компании, это российские спутники CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE для наблюдения Земли, а также два аппарата зарубежных заказчиков. Старт состоялся со второй попытки после переноса пуска с 20 марта.

Запуск трех российских аппаратов осуществлен в рамках программы «Дежурный по планете», которая объединяет технологические конкурсы и проекты для школьников и студентов в области космоса - программы Фонда содействия инновациям, Фонда «Талант и успех», Сколтеха, Кружкового движения и ГК «Роскосмос». К программе активно присоединилось Российское движение школьников (РДШ) с проектом «Открытый космос».

Космический аппарат «Зоркий» представляет собой современный сверхкомпактный спутник дистанционного зондирования Земли, созданный на основе новой разработки компании «СПУТНИКС» – платформы «OrbiCraft-Pro SXC6», которая является следующим поколением кубсатных систем после уже выпускаемых серийно SXC1 и SXC3. Несмотря не свои компактные размеры формфактора 6U (10x20x30 см) и массу всего 8,5 кг, аппарат несет экспериментальную камеру ДЗЗ с высокой разрешающей способностью – до 6 метров на пиксель, что ставит его на очень высокий, по мировым меркам, технический уровень для аппаратов такого размера. Аппарат создавался при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям в интересах систем довузовской подготовки школьников Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и МИЭМ ВШЭ. Впервые в России данный аппарат такого размера был изготовлен с оптической камерой компании АО «НПО «Лептон»», которую основали выпускники МИЭТ. Разработка данной камеры и КА велась в сотрудничестве с университетом МИЭТ.

«Основные задачи спутника «Зоркий» – продемонстрировать высокий технологический уровень, принимать участие в образовательном процессе и послужить основой для серии современных отечественных наноспутников ДЗЗ, способных конкурировать на международном рынке нано- и микроспутников» - рассказал генеральный директор компании «СПУТНИКС» Владислав Иваненко.

КА CubeSX-HSE был создан совместными усилиями Московского института электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ) и «СПУТНИКС». Аппарат построен на базе платформы OrbiCraft-Pro 3U формата CubeSat. Аппарат оборудован экспериментальной камерой на линзах Френеля, разработки Самарского университета, и высокоскоростным передатчиком X-диапазона.

Спутник CubeSX-Sirius-HSE создан совместными усилиями МИЭМ НИУ ВШЭ, ОЦ «Сириус» (г. Сочи) и «СПУТНИКС». Аппарат также строится на базе 3U CubeSat-платформы компании «СПУТНИКС». Спутник тоже оборудован экспериментальной камерой на линзах Френеля и высокоскоростным передатчиком X-диапазона.

Отработка систем управления спутниками CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE осуществлялась студентами МИЭМ НИУ ВШЭ, школьниками ОЦ «Сириус» и учащимися Лицея НИУ ВШЭ, вместе со специалистами на базе лаборатории Функциональной безопасности космических аппаратов НИУ ВШЭ и космической лаборатории Образовательного Центра «Сириус».

После выхода на орбиту «Зоркий», CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE пройдут летные испытания, будут протестированы разработанные в компании комплекты служебных систем – аппарат должен показать свои возможности в ориентации и стабилизации, в передаче данных по радиоканалам УКВ и X диапазонов, испытать оптику, аккумуляторы и солнечные батареи. Аппараты оснащены высокоточной трехосной системой ориентации и стабилизации. Управление КА «Зоркий» будет осуществляться из центра управления полетами «СПУТНИКС» в Сколково, управление CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE – с помощью станции и ЦУП, расположенных в ВШЭ. Данные с наноспутников планируется принимать на станцию приема X-диапазона ИТЦ «СКАНЭКС, и использовать в научных, образовательных, экологических проектах.

Александр Серкин, генеральный директор АО «Главкосмос Пусковые Услуги»: «В этом пуске на орбиту отправлено сразу несколько космических аппаратов, созданных на базе спутниковых платформ частной российской компании «СПУТНИКС». Мы очень гордимся нашим сотрудничеством и рады тому, что в России начало активно развивается направление создания аппаратов частными компаниями, в том числе спутников размерности «CubeSat». По моему мнению, это открывает новые возможности для образовательных целей, которые успешно реализуются для участников данного запуска в рамках программы «Дежурный по планете». Это также открывает новые возможности для решения задач в области связи, ДЗЗ и научных программ. Часть аппаратов производства «СПУТНИКС» уже созданы для зарубежных заказчиков. Мы будем всеми силами содействовать развитию наших отношений со «СПУТНИКС» в будущем как в интересах наших российских партнеров, так и в совместных международных проектах».

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