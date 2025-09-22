Столичные компании увеличивают выпуск высокотехнологичного оборудования

Московские предприятия наращивают производство передового оборудования и разрабатывают инновационные решения. Так, в январе-июле 2025 г. выпуск электронных и оптических изделий вырос на 9% год к году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва – центр высокотехнологичных разработок России. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает столичным компаниям системную поддержку, благодаря которой предприятия создают и внедряют инновационные решения, наращивают научный, технологический и производственный потенциал города и страны в целом. Так, с января по июль 2025 г. выпуск электронных и оптических изделий вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Максим Ликсутов.

Московские заводы создают передовые изделия для индустриального сектора, энергетического комплекса, транспортной, телекоммуникационной, строительной и других отраслей.

«Компании производят широкий ассортимент товаров: радиоэлектронную аппаратуру, трансформаторы, датчики, оптические устройства. Высокотехнологичная продукция предприятий столицы отвечает высоким требованиям рынка, что подтверждает стабильно растущий спрос. Так, в январе-июле 2025-го компании поставили электронных и оптических изделий на 398 млрд руб., что на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Столичная компания «АСК» успешно работает на рынке поставок и испытаний электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры. Предприятие вместе с Московским политехническим университетом создало научно-исследовательскую лабораторию, на базе которой разрабатываются электропроводящие печатные краски. Благодаря им создаются датчики, которые «печатаются» на различных материалах: бумажных, полимерных или тканых.

Основная задача исследований – создать и протестировать датчики для измерения различных типов деформаций и нагрузок строительных конструкций – например, качество строительных материалов и веса.

Датчики также могут применяться для контроля логистических процессов, при проверке подлинности продукции, а также в медицине, автомобилестроении и других отраслях промышленности.

Предприятие «САВТЭК» совместно с Научно-исследовательским институтом точного машиностроения приступили к разработке инновационной установки для производства современной электроники. Создаваемое оборудование предназначено для выпуска передовых полупроводниковых изделий на основе карбида кремния.

Вертикальная диффузионная печь с автоматической загрузкой выполняет отжиг пластин диаметром 100 и 150 мм без переналадки. Ее равномерное распределение температуры и эффективность подачи газа обеспечивает точные и стабильные результаты.

Разработка поможет создавать современное оборудование, соответствующее современным требованиям отрасли, а также заложит прочную научно-техническую основу для производства вертикальных печей для пластин диаметром 200 мм и 300 мм.

Компания «Спутникс» представила два новых продукта для аэрокосмического образования — модуль искусственного интеллекта к конструктору космического аппарата «ОрбиКрафт 3D», а также ядерно-энергетический модуль к учебной модели лунной базы Nemeya.

Программно-аппаратный модуль позволяет выполнять задачи машинного обучения на дополнительных устройствах конструктора космического аппарата. Так, обучающиеся на конструкторе могут обрабатывать данные и изображения с помощью ИИ, в том числе изображения земной поверхности. Разработанный компанией интерфейс позволяет самостоятельно обучать нейронную сеть под учебные задачи.

Ядерно-энергетический модуль к учебной модели лунной базы Nemeya был создан на основе российской платформы быстрой разработки электронных устройств «Восток». Он решает задачи по энергообеспечению лунной базы, а также поддержке баланса между выработкой электроэнергии и безопасностью лунного комплекса. Эта разработка поможет в будущем углубленно изучать технологии атомной энергетики для использования в дальнем космосе.