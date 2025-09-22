Получите все материалы CNews по ключевому слову
Частная космическая компания «СПУТНИКС» разработала лабораторный комплекс под названием NEMEYA, имитирующий лунную базу. Учебная модель предназначена для аэрокосмического образования. Компания создала полноценный лабораторный комплекс NEMEYA, который можно оснастить различными модулями. Учебная модель лунной базы может состоят из модулей связи, энергоснабжения, водоснабжения, внутренней и внешней систем освещения, жилого модуля, оранжереи, центрального компьютера, ровера с манипулятором, станции зарядки и солнечных панелей.
22.09.2025
|Столичные компании увеличивают выпуск высокотехнологичного оборудования 1
27.11.2024
|«Спутникс» создала учебную модель лунной базы для космического образования 1
