«Корпорация Роботов» и «Спутникс» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

АО «Корпорация Роботов» (входит в ГК «Элемент») и частная космическая компания ООО «Спутникс» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Целью партнерства является совместная разработка и продвижение образовательной продукции, направленной на популяризацию инженерных наук и высоких технологий среди молодежи. Об этом CNews сообщили представители АО «Корпорация Роботов».

Ключевыми направлениями совместной работы станут: внедрение разработок АО «Корпорация Роботов» в области интегральных микросхем и робототехники в образовательное оборудование ООО «Спутникс»; сСоздание и развитие совместных образовательных программ с ориентацией на продвижение и популяризацию космической тематики, спутникостроения, робототехники и микроэлектроники; разработка новых образовательных и игровых наборов для потребительского сегмента в области спутникостроения и робототехники; объединение усилий для экспорта образовательной продукции.

«Для нас это значимый шаг в развитии российской образовательной экосистемы и популяризации аэрокосмической инженерии и робототехники. Совместно со «Спутникс» мы сможем предложить рынку уникальные продукты, которые позволят школьникам и студентам в буквальном смысле прикоснуться к реальным космическим технологиям и робототехнике. Данный проект соответствует одной из наших стратегических целей — воспитание нового поколения российских инженеров и изобретателей», – отметил генеральный директор АО «Корпорация Роботов», вице-президент по стратегическому развитию ГК «Элемент» Александр Алексеев.

«Наша линейка образовательного оборудования охватывает все уровни учащихся: от школьников 5 класса до студентов вузов и молодых специалистов, позволяя учебным заведением уже сейчас готовить новые кадры не только для космической отрасли, но и для других инженерных отраслей. Партнёрство с АО «Корпорация Роботов» позволит нам не только внедрять отечественную микроэлектронику в решения, но и развивать совместные проекты как для космического направления, так и робототехнического», – сказал Владислав Иваненко, генеральный директор ООО «Спутникс».

Ранее компания «Спутникс» представила новинку для аэрокосмического образования – ядерно-энергетический модуль к учебной модели лунной базы NEMEYA. Модуль был создан на основе российской программно-аппаратной платформы быстрой разработки электронных устройств «Восток», разработанной «Элемент-Технологии» (входит в Группу компаний «Элемент»).