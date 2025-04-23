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Элемент ГК Элемент-технологии

Элемент ГК - Элемент-технологии


23.04.2025 В России появится гигантское производство блоков питания отечественных для серверов и телекома на 100 тысяч штук в год 1
10.01.2024 Softline купил российского вендора платежного оборудования, чтобы создать линейку полностью российских терминалов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Элемент ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Electronics - Delta Power Solutions 92 1
Siemens AG - Siemens Group 2601 1
Verifone 61 1
Ingenico Group - Инженико 44 1
Emerson Electric 6 1
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 7 1
Softline - Инверсум 7 1
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Softline - Софтлайн 2940 1
HP Inc. 5713 1
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Элемент ГК - Микрон - Micron 1496 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 277 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 109 1
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НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20985 1
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2374 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1507 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 107 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 233 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
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