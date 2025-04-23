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Элемент ГК Элемент-технологии
Элемент ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
|Черноокий Денис 2 1
|Войлуков Алексей 18 1
|Шульга Антон 7 1
|Квашенкина Ольга 10 1
|Шпет Александр 15 1
|Вааг Игорь 8 1
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