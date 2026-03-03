Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компания «Скай Технолоджис» (ГК Softline) имеет опыт разработки программного обеспечения для приема безналичных платежей и компетенции в реализации сложных проектов платежной индустрии. Одна из задач команды – предоставить клиентам технологические решения:
- Управляющее ПО, совместимое с оборудованием различных вендоров. Продукт обеспечивает корректное проведение платежных операций, стабильность приема платежей на устройстве и скорость обмена данными с внешними системами и процессингом банка.
- Многофункциональная система параметризации терминалов SkyMDM. Отвечает за управление и конфигурирование платежных устройств, включая smart-терминалы.
- Система удаленной загрузки криптоключей SkyRKM. Продукт выполняет функцию дистанционной передачи ключей шифрования на конечное устройство и работает автономно, без привлечения дополнительного персонала.
- Система мониторинга терминальной сети SkyPAM, которая улавливает ошибки при совершении платежей и следит за корректной работой устройств в режиме онлайн.
