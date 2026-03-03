Разделы

Softline Скай Технолоджис Sky Technology


Компания «Скай Технолоджис» (ГК Softline) имеет опыт разработки программного обеспечения для приема безналичных платежей и компетенции в реализации сложных проектов платежной индустрии. Одна из задач команды – предоставить клиентам технологические решения:

  • Управляющее ПО, совместимое с оборудованием различных вендоров. Продукт обеспечивает корректное проведение платежных операций, стабильность приема платежей на устройстве и скорость обмена данными с внешними системами и процессингом банка.
  • Многофункциональная система параметризации терминалов SkyMDM. Отвечает за управление и конфигурирование платежных устройств, включая smart-терминалы.
  • Система удаленной загрузки криптоключей SkyRKM. Продукт выполняет функцию дистанционной передачи ключей шифрования на конечное устройство и работает автономно, без привлечения дополнительного персонала.
  • Система мониторинга терминальной сети SkyPAM, которая улавливает ошибки при совершении платежей и следит за корректной работой устройств в режиме онлайн.

03.03.2026 Softline заплатит 75 миллионов за разработчика онлайн-решения для автоматизации торговли 1
11.10.2024 «Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха 2
01.04.2024 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы 1
10.01.2024 Softline купил российского вендора платежного оборудования, чтобы создать линейку полностью российских терминалов 1
10.01.2024 ГК Softline приобрела разработчика российских платежных терминалов 1
25.09.2023 «Скай технолоджис» представила платежное программное обеспечение собственной разработки 1
04.09.2023 «Скай технолоджис» объявил о стратегическом партнерстве с производителем Newland Payment Technology 8
06.10.2022 Softline представила платежное ПО «Скай технолоджис» для приема безналичных платежей 1

Softline - Софтлайн 3359 8
Softline - Инверсум 8 4
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 105 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 310 3
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 38 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 397 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 211 3
Softline - Polymatica - Полиматика 193 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 181 3
SoftClub - СофтКлуб 158 3
Softline - Develonica - Девелоника 157 3
Ingenico Group - Инженико 46 2
Softline Projects - Софтлайн проекты 39 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 1
Newland Payment Technology 1 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс 5 1
Элемент ГК - Элемент-технологии 4 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 349 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 304 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 149 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
Verifone 61 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 8 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline E-commerce 1 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 70 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 5
СПБ Биржа - СПБ банк - Бест Эффортс Банк 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1822 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 56 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3163 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5359 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2467 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15017 5
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1616 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57917 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5928 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 948 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2059 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3152 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8857 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13154 2
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 138 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9430 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1918 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6973 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1405 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12462 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2713 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17272 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12150 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25809 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2832 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13432 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5900 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1021 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5693 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23156 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26244 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 429 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29014 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 85 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1392 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3793 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1223 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 910 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 214 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4547 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 3
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 114 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 382 3
Softline - WorkFlowSoft 64 2
Google Android 14858 2
Linux OS 11071 2
Softline - DeskWork 117 2
Softline - Скай Технолоджис - SkyMDM 1 1
Softline - Скай Технолоджис - SkyRKM 1 1
FreePik 1549 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 824 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1252 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 271 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Шпет Александр 23 6
Курышева Юлия 6 1
Стуканов Игорь 4 1
Вааг Игорь 16 1
Кожевников Андрей 1 1
Александров Павел 1 1
Чертихин Евгений 1 1
Лавров Владимир 99 1
Шульга Антон 8 1
Войлуков Алексей 20 1
Тараканов Артем 33 1
Савельев Евгений 3 1
Охорзин Павел 5 1
Сашин Геннадий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 159112 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18438 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53652 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18876 2
Франция - Французская Республика 8016 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14565 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10569 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7835 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26157 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2724 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1545 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11833 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5454 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1717 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2991 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4438 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 155 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 268 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5926 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 79 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 192 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 937 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 208 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 740 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4947 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2930 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6395 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1734 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2980 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 598 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 1
Ведомости 1315 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3781 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 173 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 3
