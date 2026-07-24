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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198233
ИКТ 15301
Организации 11731
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
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Мероприятия 895

Савельев Евгений

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора 1
11.10.2024 «Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха 1
15.09.2014 В Казахстане стартовали продажи mPOS-терминалов K-Pay от Kcell 1
12.02.2014 Российский стартап смог за 1,5 месяца окупить инвестиции 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Савельев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ingenico Group - Инженико 49 2
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
Admitad Projects - Адмитад Проджектс 22 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 1
Verifone 62 1
PAX Technology - PAX Global Technology 28 1
CityAds Media 4 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 1
Softline - Инверсум 8 1
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 11 1
Пергам Инжиниринг 7 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 366 1
Softline - Софтлайн 3725 1
ИКС 530 1
Yandex - Яндекс 9175 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1513 2
ПСБ - Промсвязьбанк 958 1
GFG - Lamoda - Купишуз 217 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1290 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3139 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8810 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1654 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13583 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2524 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5346 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13031 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6215 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2311 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25520 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22870 1
Data monetization - Монетизация данных 1961 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18292 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 886 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29641 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12894 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36045 1
AdTech - Баннеры - CPA - Cost Per Action - Оплата за действие 38 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26690 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1354 1
Apple iOS 8563 1
Google Android 15217 1
Баландин Андрей 2 1
Шпет Александр 23 1
Чертихин Евгений 1 1
Александров Павел 1 1
Кожевников Андрей 1 1
Сашин Геннадий 10 1
Охорзин Павел 5 1
Болкисев Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 4
Казахстан - Республика 6024 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54668 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19064 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1277 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 1
Франция - Французская Республика 8164 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1248 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13804 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47490 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53302 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5096 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27202 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5751 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4979 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8049 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8922 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 345 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2167 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7772 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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