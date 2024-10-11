«Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха

«Софтлайн» потратит до 514 млн руб. на приобретение двух финтех-компаний: разработчика POS-терминалов «Инверсум» и разработчика платежного ПО ВВП. «Софтлайн» хочет создать линейку платежных устройств, которые будут полностью импортонезависимы как в части оборудовании, так и в части ПО.

За сколько «Софтлайн» приобрел «Инверсум»

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) раскрыла подробности ряда сделок по приобретению финтех-компаний. В частности, в 2023 г. был произведен производитель POS-терминалов «Инверсум».

Непосредственно в момент приобретения было выплачено лишь 7,5 тыс. руб. В то же время краткосрочное условное вознаграждения составило 152 млн руб,: долгосрочное условное вознаграждение - 98 млн руб., долгосрочное условное вознаграждение - 33 млн руб. Таким образом, всего «Софтлайн» может заплатить за «Инверсум» до 283 млн руб.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Инверсум» была создана в 2017 г. ее гендиректором Евгением Савельевым, в 2018 г. 64,5% в компании получил Павел Александров, 15,5% - Сергей Болкисев, 12,5% - Павел Охорзин. У Савельева осталось 7,5%.

Softline На приобретение двух финтех -компаний: разработчика POS-терминалов «Инверсум» и разработчика платежного ПО ВВП «Софтлайн» потратит до 514 млн рублей

В настоящее время «Софтлайн Проекты» (структура «Софтлайн») владеет 75,25% в компании. Болкисев владеет 7,75%, Александров - 7%, Охорзин - 6,25%, Савельев - 3,75%. Выручка компании в 2023 г. составила 19,1 млн руб., чистая прибыль - 3,1 млн руб.

За сколько «Софтлайн» приобрел ВВП

В 2022 г., «Софтлайн» приобрел группу компаний (ГК) ВВП. В нее входят ООО «Ваш платежный проводник», ООО «Крествэйв Технолоджис», ООО «Крествэйс Электроникс» и ООО «Скай Технолоджис». Размер отложенного вознаграждения составляет 142 млн руб., условного вознаграждения - 85 млн руб. То есть всего «Софтлайн» заплатит за данную группу компаний до 227 млн руб. Всего расходы «Софтлайна» на приобретение «Инверсум» и группы ВВП составят до 514 млн руб.

Группа компаний ВВП занимается разработкой ПО в области платежных технологий, процессинговых систем, платежного ПО для POS-терминалов, систем управления оборудованием и обеспечения для криптографической защиты данных. ВВП предлагает комплекс услуг для банковского сектора: от систем автоматизации управления эквайринговыми процессами и мультивендорного платежного ПО до комплексных клиентских решениях, интеграцией с кассовыми системами и внешним ПО.

Кто создал компании группы ВВП

Гендиректором «Крествэйв Электроникс», «Крествэйв Технолоджис» и «Скай Технолоджис» является Евгений Чертихин. В 2014 г. он учредил «Крествэйв Технолоджис», в 2017 г. его партнером стал Андрей Кожевников, получив в данной компании 49% (у Чертихина осталось 51%). В том же году партнеры в аналогичной пропорции создали «Крествэйв Электроникс».

Сейчас топ-менеджер «Сотфлайна» Геннадий Сашин владеет 75% в «Крествэйв Технолоджис», Кожевников - 25%. В «Крествэйв Электроникс» ОФД «Софтлайн» (принадлежит Сашину) владеет 75%, Чертихин - 25%. В 2023 г. выручка «Крествэйв Технолоджис» составила 211,9 млн руб., чистая прибыль - 48,1 млн руб. Выручка «Крествэйв Электроникс» составила 125,9 млн руб., чистая прибыль - 21,7 млн руб.

«Ваш платежный проводник» была создана в 2018 г. В ней Александр Шпет получил 51%, Кожевников и Чертихин - по 24,5%. Сейчас ОФД «Софтлайн» владеет в данной компании 75%, Шпет - 10 %, Кожевников и Честихин - по 7,5%. Выручка данной компании в 2023 г. составила 103,3 млн руб., чистая прибыль - 24,6 млн руб.

Шпет также является гендиректором и учредителем «Скай Технолоджис», созданной в 2018 г. Сейчас Геннадий Сашин владеет в данной компании 75%, Шпет - 25%. Выручка данной компании в 2023 г. составила 192,7 млн руб., чистая прибыль - 100.3 млн руб.

Зачем «Софтлайну» ВВП и «Инверсум»

Как рассказал CNews Александр Шпет, группа компаний ВПП с 2011 г. развивает решения для безналичных платежей. «Наше присоединение к ГК Softline в 2022 г., а также приобретение компании «Инверсум» в 2023 г., укрепило позиции компании в секторе платежных решений, - говорит Шпет. - Объединив усилия с ГК Softline, мы вышли на новые, в том числе зарубежные, рынки. Совместно мы стремимся развивать новые модели оплаты, которые позволят сделать платежные процессы более удобными, технологичными и безопасными для банков, ритейла и других участников рынка».

Относительно компании «Инверсум» Шпет пояснил, что ключевым фактором её приобретения стало наличие «уникальных решений» в области разработки российского POS-терминального оборудования. «Благодаря их компетенциям ГК ВПП ускорит процесс создания полностью отечественных банковских терминалов, - говорит Шпет. - Сейчас мы разрабатываем комплексную линейку российских платёжных устройств, которые будут как по оборудованию, так и по ПО полностью импортонезависимы».

Российский рынок платежных терминалов и его проблемы

На конец 2022 г. российский рынок POS-терминалов составлял 4 млн штук. Примерно половина рынка приходилась на французскую Ingenico (1,4 млн штук в 2018 г.), которая объявила об уходе из России в начале 2023 г. Терминалы данной компании используются в сетях Сбербанка, ВТБ и ПСБ.

Кроме того, крупными игроками российского рынка являются американская Verifone и китайская Pax. Все это породило спрос на отечественные платежные терминалы.