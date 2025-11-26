Разделы

PAX Technology
PAX Technology PAX Global Technology


СОБЫТИЯ

26.11.2025 TARmageddon пришел. Ошибка в библиотеке для языка Rust чревата запуском произвольного кода 1
11.10.2024 «Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха 1
03.11.2023 «Эвотор» интегрирует ПО для любых касс на Android 1
08.09.2021 Исправленные уязвимости в POS-терминалах PAX могли использоваться в мошеннических операциях 3
03.12.2019 INPAS представила мобильную онлайн-кассу IRAS A930 на базе Android 1
13.12.2018 Банк ВТБ и Inpas развивают платежное решение Alipay в России 1
16.07.2018 Inpas представила новый дизайн экранов POS-терминалов 1
30.10.2017 Мировой поставщик платежных терминалов показал рост на 52,5% за 3 квартала 2017г. 2
12.10.2017 Банк «Русский Стандарт» начал сотрудничество с сервисом «Прими Карту!» 1
08.09.2017 Представлены новые ПК для киберспорта от Dell и Alienware 1
03.08.2015 В технологическом конкурсе Microsoft второй год подряд побеждает российская команда 1
13.11.2014 Технологические тренды нового времени: видение Microsoft 1
03.02.2014 Венгерский офис Inpas International преобразован в «Транзакционные системы» 1
13.01.2014 Холдинг ITG увеличивает свою рыночную стоимость покупкой новой компании – «Транзакционные системы» 1
12.12.2013 Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России 1
10.12.2013 Inpas поставит POS-терминалы с поддержкой 3G в банк «Кубань Кредит» 1
05.12.2013 PAX поставит 150 тыс. PIN-падов в Бразилию для Cielo Mobile Solution 1
30.07.2013 Apple сертифицировала mPOS-терминалы PAX Technology на совместимость с iPhone и iPad 3
27.09.2011 Конкурс НАСА: самый "зеленый" самолет получит 1,65 млн долларов 1
03.09.2010 Duke Nukem живее всех живых 1
14.10.2008 Международное совещание по исследованиям cжатой барионной материи начинает работу в Дубне 1
10.09.2007 Warhammer Online: Age of Reckoning. Видео 1
30.08.2007 Tabula Rasa: интервью и новые подробности 1
26.02.2006 В GNU Tar найдена уязвимость 1
11.04.2002 DNA Trading стала официальным дистрибьютором IBM по программным продуктам Tivoli 1
09.07.2001 В Австралии запатентовали онлайновые похороны 1

ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 9
Verifone 61 6
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 3
Ingenico Group - Инженико 46 3
ITG TrSYS - Transaction Systems - ТРСИС - Транзакционные Cистемы 3 2
Brainy Studio 6 2
Microsoft Corporation 25221 2
Intel Corporation 12525 2
Apple Inc 12604 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 7 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 39 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
2K Games 212 1
Peak Systems - Пик Системз 25 1
Gearbox Software 108 1
NCsoft 101 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 117 1
Hypercom 14 1
POScenter-ЦОР - Посцентр 2 1
Мирбезнала 1 1
Softline - Инверсум 7 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 1
Sonnet Technologies - Sonnetech 9 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс 4 1
ПМТ - Персональные Медиа Технологии - OViVO 6 1
ITG - Алиот - Alioth 40 1
3D Realms - 3D Realms Entertainment ApS - Apogee Software Productions 22 1
8946 1
Сбер - InSales - Инсейлс 59 1
SAP SE 5421 1
VK - Mail.ru Group 3529 1
HP Inc. 5757 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 791 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1494 1
Transcend Information 74 1
Panduit 43 1
AMD - Advanced Micro Devices 4460 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 1
Visa International 1969 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2985 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8134 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 2
ЦКТ - PayMob - Мобильные платежные системы 7 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 38 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Русский стандарт Банк 470 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 957 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Лента - Сеть розничной торговли 2258 1
ПСБ - Промсвязьбанк 898 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3109 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4858 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3237 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6421 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2436 12
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1606 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5636 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12954 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25608 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33848 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17799 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7648 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 427 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72778 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12217 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12699 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4674 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26010 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31852 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5659 3
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1474 2
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 137 2
MFI - Made For iPhone/iPod/iPad 15 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1970 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6999 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6093 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3602 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9344 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22965 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17088 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2980 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9736 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14973 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1542 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1368 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22947 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10208 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5327 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 550 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 424 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 294 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8740 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5871 1
Google Android 14648 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7344 2
Apple iPad 3920 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 2
Visa payWave 77 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5152 2
Dell Inspiron AIO - Dell Inspiron One - Dell Inspiron Gaming Desktop - серия моноблоков 19 1
ITG Group - INPAS UniPOS Terminal 9 1
Эвотор пэй - Evotor Pay 18 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
IBM Tivoli 284 1
Verifone - VX Evolution 11 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 433 1
Dell SmartByte 6 1
AMD Radeon 290 1
AMD SenseMI Technology 10 1
Games Workshop - Warhammer Online 91 1
Gearbox Software - Duke Nukem Forever 47 1
СофтБаланс - ДАЛИОН 7 1
Microsoft DreamSpark 16 1
Scanport - DataMobile 10 1
Dell Visor Windows Mixed Reality Headset 2 1
Microsoft Office 3936 1
Alibaba Group - AliPay 78 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5123 1
Microsoft Windows 10 1872 1
Apple iOS 8226 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1429 1
Apple Pay 502 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 286 1
Microsoft Security Essentials - MSE 140 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 175 1
Яндекс.Заправки 32 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 643 1
Microsoft Windows 16293 1
Google Android 7 - Android Nougat 223 1
Microsoft Windows Hello 206 1
HPE Synergy 59 1
Рудычева Наталья 95 1
Бетсис Павел 100 1
Виласюк Александр 1 1
Шкинев Олег 5 1
Рогов Михаил 14 1
Савельев Евгений 3 1
Орешков Сергей 1 1
Чернова Дарья 2 1
Гребенников Роман 2 1
Сашин Геннадий 9 1
Мышкин Александр 2 1
Кружинская Дарья 2 1
Кожевников Андрей 1 1
Александров Павел 1 1
Чертихин Евгений 1 1
Киричек Алексей 66 1
Карпейкин Илья 1 1
Коробов Илья 7 1
Арсентьев Андрей 74 1
Емельянова Инна 21 1
Ивачев Артем 2 1
Пелин Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156235 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18149 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53396 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18499 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14472 3
Европа 24614 3
США - Вашингтон - Сиэтл 402 3
Бразилия - Федеративная Республика 2445 2
Южная Корея - Республика 6849 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 2
Финляндия - Финляндская Республика 3657 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Венгрия 849 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45583 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2930 1
Казахстан - Республика 5783 1
Беларусь - Белоруссия 6013 1
Индия - Bharat 5681 1
Украина 7782 1
Африка - Африканский регион 3567 1
Ближний Восток 3028 1
Турция - Турецкая республика 2481 1
Нидерланды 3627 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1588 1
Грузия 1280 1
Болгария - Республика 785 1
Румыния 741 1
Кипр - Республика 579 1
Греция - Греческая Республика 995 1
США - Массачусетс - Бостон 381 1
Венгрия - Будапешт 115 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2023 1
Германия - Федеративная Республика 12926 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 432 1
Россия - Кубань 215 1
Швейцария - Женева 327 1
Франция - Французская Республика 7972 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51123 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25883 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7326 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5375 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15039 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6932 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1817 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1432 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5497 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20297 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11717 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 350 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1070 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11409 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 927 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4665 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10505 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3771 1
Физика - Physics - область естествознания 2824 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4911 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31739 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5938 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6335 1
Аренда 2577 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3179 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4360 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1191 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8225 1
Физика - Кварк - Quark 42 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2165 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 551 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6218 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4317 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 618 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1536 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6236 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5839 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Ananova 250 1
Gamespot 38 1
The Nilson Report 6 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1049 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Microsoft Research 140 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 2
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1246 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1631 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 598 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 516 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 241 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 151 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 146 1
Microsoft Imagine Cup 60 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1209 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2595 1
