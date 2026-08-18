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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кожевников Андрей

СОБЫТИЯ


18.08.2026 2ГИС обновил пользовательский рейтинг компаний 1
11.10.2024 «Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кожевников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ingenico Group - Инженико 50 1
PAX Technology - PAX Global Technology 28 1
Verifone 62 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 1
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 12 1
Softline - Инверсум 8 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 1
Softline - Софтлайн 3750 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 368 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 435 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8878 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
ПСБ - Промсвязьбанк 964 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6256 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1661 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36299 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2228 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25882 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2527 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11832 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1368 1
Савельев Евгений 4 1
Болкисев Сергей 3 1
Охорзин Павел 5 1
Сашин Геннадий 10 1
Шпет Александр 23 1
Чертихин Евгений 1 1
Александров Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19177 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 1
Франция - Французская Республика 8178 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53576 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 193 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 973 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27343 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 181 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8086 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10379 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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