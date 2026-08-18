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Кожевников Андрей
СОБЫТИЯ
|18.08.2026
|2ГИС обновил пользовательский рейтинг компаний 1
|11.10.2024
|«Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Кожевников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8878 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 964 1
|Савельев Евгений 4 1
|Болкисев Сергей 3 1
|Охорзин Павел 5 1
|Сашин Геннадий 10 1
|Шпет Александр 23 1
|Чертихин Евгений 1 1
|Александров Павел 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166546 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19177 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 1
|Франция - Французская Республика 8178 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.