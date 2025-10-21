Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184657
ИКТ 14347
Организации 11132
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3517
Системы 26309
Персоны 79370
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Охорзин Павел


СОБЫТИЯ


21.10.2025 «Сомерс» запускает OpenTips — решение для приема чаевых «в один шаг» 1
11.10.2024 «Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха 1
10.01.2024 ГК Softline приобрела разработчика российских платежных терминалов 1
11.11.2014 Ingenico поставила оборудование с функцией приема карт MasterCard PayPass для супермаркетов Fourchette Moldova 1
10.09.2014 Ingenico поставила терминалы с функцией приема бесконтактных платежей для McDonald’s Moldova 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Охорзин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ingenico Group - Инженико 46 3
Softline - Инверсум 7 2
Softline - Софтлайн 3192 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 343 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 38 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 7 1
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 7 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7984 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2963 1
ПСБ - Промсвязьбанк 892 1
Starbucks 91 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 68 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Visa International 1967 1
НСПК - Национальная система платежных карт 888 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
McDonald’s - Макдоналдс 202 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2427 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33460 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22524 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3086 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1601 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1276 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14584 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 426 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12854 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5789 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30992 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8554 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 559 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1358 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 927 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56143 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1192 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 618 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Лавров Владимир 94 1
Савельев Евгений 3 1
Сашин Геннадий 9 1
Черней Геннадий 1 1
Кожевников Андрей 1 1
Александров Павел 1 1
Чертихин Евгений 1 1
Чеботарь Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154746 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14435 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17983 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53223 1
Франция - Французская Республика 7961 1
Молдавия - Республика Молдова 720 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 921 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50719 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25628 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4648 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4875 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2657 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 632 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5326 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9986 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6458 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394181, в очереди разбора - 732237.
Создано именных указателей - 184657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще