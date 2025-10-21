Получите все материалы CNews по ключевому слову
Охорзин Павел
СОБЫТИЯ
Охорзин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1192 1
|i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 618 1
|MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
|Лавров Владимир 94 1
|Савельев Евгений 3 1
|Сашин Геннадий 9 1
|Черней Геннадий 1 1
|Кожевников Андрей 1 1
|Александров Павел 1 1
|Чертихин Евгений 1 1
|Чеботарь Сергей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394181, в очереди разбора - 732237.
Создано именных указателей - 184657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.